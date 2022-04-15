10:30 15.04.2022 (обновлено: 11:06 15.04.2022)
Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной
Глава СПЧ Фадеев: переговоры с Украиной будут комфортными только при полной победе России
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, добавив, что не ожидает позитивных шагов со стороны Украины.
"Есть одно условие комфортного проведения переговоров – это победа русской армии. Все остальное - химера. И мы видим, как много раз украинская делегация и президент Украины меняли свою позицию, отказывались от того, что заявлялось ранее. Поэтому лично я, как наблюдатель, не жду каких-то позитивных шагов украинской стороны", - сообщил глава СПЧ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.