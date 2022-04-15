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Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/peregovory-1783660854.html
Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной
Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.04.2022
Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной
Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:30
2022-04-15T11:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
совет по правам человека при президенте рф (спч)
валерий фадеев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, добавив, что не ожидает позитивных шагов со стороны Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, ситуация в днр и лнр
10:30 15.04.2022 (обновлено: 11:06 15.04.2022)
 
Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной

Глава СПЧ Фадеев: переговоры с Украиной будут комфортными только при полной победе России

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, добавив, что не ожидает позитивных шагов со стороны Украины.
"Есть одно условие комфортного проведения переговоров – это победа русской армии. Все остальное - химера. И мы видим, как много раз украинская делегация и президент Украины меняли свою позицию, отказывались от того, что заявлялось ранее. Поэтому лично я, как наблюдатель, не жду каких-то позитивных шагов украинской стороны", - сообщил глава СПЧ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью >>
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 17:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия и Украина продолжают переговоры в онлайн-формате
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Валерий ФадеевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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