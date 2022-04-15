https://ria.ru/20220415/peregovory-1783660854.html

Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной

Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.04.2022

Фадеев назвал единственное условие комфортных переговоров с Украиной

Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:30

2022-04-15T10:30

2022-04-15T11:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

совет по правам человека при президенте рф (спч)

валерий фадеев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Победа русской армии – единственное условие комфортного проведения переговоров с Украиной, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев, добавив, что не ожидает позитивных шагов со стороны Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью >>

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев, ситуация в днр и лнр