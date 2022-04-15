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В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/pamyat-1783761255.html
В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя
В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя - РИА Новости, 15.04.2022
В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя
Российское военно-историческое общество (РВИО) установит мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, удостоившиеся звания Героя России в ходе... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:40
2022-04-15T16:40
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
донецкая народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, удостоившиеся звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в пятницу исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк."Нужно отмечать наших современных героев. Указами президента России 12 участникам специальной военной операции на Украине присвоено звание Героя Российской Федерации. Пяти из них — посмертно. Российским военно-историческим обществом запланирована установка памятных досок на школах, где учились эти герои. Вопрос уже прорабатывается", - сказал он на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По его словам, мемориальные доски будут открыты в Донецке, Рязанской области, Бурятии, Забайкальском крае, Ленинградской области, Дагестане, Красноярске и Крыму. Также Мартынюк предложил создать программу восстановления памятников и мемориалов, разрушенных в Донбассе. "Сейчас на Донбассе разрушено огромное количество памятников, и все эти объекты нам необходимо будет восстанавливать. Я считаю, что это должна быть отдельная комплексная программа по восстановлению всех разрушенных памятников и мемориалов на территории Донбасса. Нынешний год требует мобилизации всех возможностей для защиты и сбережения нашей исторической памяти, поддержки духа российских военных, которые сейчас находятся на передовой", - сказал Мартынюк.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/beret-1783671383.html
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россия
донецкая народная республика
украина
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общество, россия, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, российское военно-историческое общество (рвио)
16:40 15.04.2022
 
В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, удостоенных звания Героя

В России и ДНР установят доски в честь 12 военных, ставших Героями за операцию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит мемориальные доски на школах, где учились военнослужащие, удостоившиеся звания Героя России в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в пятницу исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.
"Нужно отмечать наших современных героев. Указами президента России 12 участникам специальной военной операции на Украине присвоено звание Героя Российской Федерации. Пяти из них — посмертно. Российским военно-историческим обществом запланирована установка памятных досок на школах, где учились эти герои. Вопрос уже прорабатывается", - сказал он на заседании по теме исторического проекта "Единой России". По его словам, мемориальные доски будут открыты в Донецке, Рязанской области, Бурятии, Забайкальском крае, Ленинградской области, Дагестане, Красноярске и Крыму.
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Также Мартынюк предложил создать программу восстановления памятников и мемориалов, разрушенных в Донбассе. "Сейчас на Донбассе разрушено огромное количество памятников, и все эти объекты нам необходимо будет восстанавливать. Я считаю, что это должна быть отдельная комплексная программа по восстановлению всех разрушенных памятников и мемориалов на территории Донбасса. Нынешний год требует мобилизации всех возможностей для защиты и сбережения нашей исторической памяти, поддержки духа российских военных, которые сейчас находятся на передовой", - сказал Мартынюк.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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