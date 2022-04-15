Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера
СМИ: Аль Пачино встречается с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера Нур Альфаллой
© AP Photo / Jordan Strauss, Invision/Phillip Faraone/Getty Images/AFP/Phillip Faraone Аль Пачино / Нур Альфалла
© AP Photo / Jordan Strauss, Invision/Phillip Faraone/Getty Images/AFP/Phillip Faraone
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в одном из ресторанов Калифорнии. Они начали встречаться во время пандемии, говорится в издании.
"Она встречалась с Пачино какое-то время, они отлично ладили друг с другом. Разница в возрасте не была для них проблемой, хотя он старше ее отца", – отметил источник.
Собеседник издания добавил, что девушка происходит из богатой семьи и часто встречается со знаменитостями. Предыдущим избранником Нур был 78-летний Мик Джаггер.
"В основном она встречается с богатыми мужчинами в возрасте. Какое-то время она была с Миком Джаггером, а затем с миллиардером Николасом Берггрюеном", – сообщил источник.
Также Нур видели в компании Клинта Иствуда, однако она настаивала на том, что их с актером связывали исключительно дружеские отношения.
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