Рейтинг@Mail.ru
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера - РИА Новости, 15.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220415/pachino-1783583432.html
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера - РИА Новости, 15.04.2022
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера
Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T13:31
2022-04-15T13:31
шоубиз
знаменитости
аль пачино
мик джаггер
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783585660_0:1:1004:566_1920x0_80_0_0_0740466693a08b1a8edff320dc8426c8.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в одном из ресторанов Калифорнии. Они начали встречаться во время пандемии, говорится в издании.Собеседник издания добавил, что девушка происходит из богатой семьи и часто встречается со знаменитостями. Предыдущим избранником Нур был 78-летний Мик Джаггер.Также Нур видели в компании Клинта Иствуда, однако она настаивала на том, что их с актером связывали исключительно дружеские отношения.Ранее стало известно, что Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде по делу о клевете.
https://ria.ru/20220412/spirs-1783012616.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783585660_0:0:1004:753_1920x0_80_0_0_ab741328827a0fc28be866d35bd0ff01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, аль пачино, мик джаггер, шоу-бизнес
13:31 15.04.2022
 
Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера

СМИ: Аль Пачино встречается с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера Нур Альфаллой

© AP Photo / Jordan Strauss, Invision/Phillip Faraone/Getty Images/AFP/Phillip Faraone Аль Пачино / Нур Альфалла
Аль Пачино / Нур Альфалла - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Jordan Strauss, Invision/Phillip Faraone/Getty Images/AFP/Phillip Faraone
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в одном из ресторанов Калифорнии. Они начали встречаться во время пандемии, говорится в издании.

"Она встречалась с Пачино какое-то время, они отлично ладили друг с другом. Разница в возрасте не была для них проблемой, хотя он старше ее отца", – отметил источник.

Собеседник издания добавил, что девушка происходит из богатой семьи и часто встречается со знаменитостями. Предыдущим избранником Нур был 78-летний Мик Джаггер.

"В основном она встречается с богатыми мужчинами в возрасте. Какое-то время она была с Миком Джаггером, а затем с миллиардером Николасом Берггрюеном", – сообщил источник.

Также Нур видели в компании Клинта Иствуда, однако она настаивала на том, что их с актером связывали исключительно дружеские отношения.
Ранее стало известно, что Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде по делу о клевете.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 00:45Шоубиз
Бритни Спирс сообщила о беременности
 
ШоубизЗнаменитостиАль ПачиноМик ДжаггерШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала