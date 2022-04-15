https://ria.ru/20220415/pachino-1783583432.html

Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера

Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера - РИА Новости, 15.04.2022

Аль Пачино начал встречаться с 28-летней экс-возлюбленной Мика Джаггера

Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:31

2022-04-15T13:31

2022-04-15T13:31

шоубиз

знаменитости

аль пачино

мик джаггер

шоу-бизнес

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Аль Пачино встречается с кинопродюссером Нур Альфаллой, которая младше актера на 53 года, сообщает Page Six со ссылкой на свой источник. Пару на днях заметили в одном из ресторанов Калифорнии. Они начали встречаться во время пандемии, говорится в издании.Собеседник издания добавил, что девушка происходит из богатой семьи и часто встречается со знаменитостями. Предыдущим избранником Нур был 78-летний Мик Джаггер.Также Нур видели в компании Клинта Иствуда, однако она настаивала на том, что их с актером связывали исключительно дружеские отношения.Ранее стало известно, что Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде по делу о клевете.

https://ria.ru/20220412/spirs-1783012616.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, аль пачино, мик джаггер, шоу-бизнес