https://ria.ru/20220415/operatsiya-1783669111.html

Операция на Украине довольно скоро закончится, заявили в Совфеде

Операция на Украине довольно скоро закончится, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.04.2022

Операция на Украине довольно скоро закончится, заявили в Совфеде

Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:07

2022-04-15T11:07

2022-04-15T11:55

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

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украина

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии."Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - сказал сенатор. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. "После этого военная фаза прекратится", - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.Вместе с тем, подчеркнул он, страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, заливая костер бензином.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782506987.html

украина

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, общество, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов