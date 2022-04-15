11:07 15.04.2022 (обновлено: 11:55 15.04.2022)
Операция на Украине довольно скоро закончится, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: российская спецоперация по защите Донбасса довольно скоро завершится
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУдарный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Ударный вертолет Ми-28 ВКС РФ во время выполнения боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов в ходе брифинга со СМИ Африки и Азии.
"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать", - сказал сенатор. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. "После этого военная фаза прекратится", - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.
Вместе с тем, подчеркнул он, страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, заливая костер бензином.