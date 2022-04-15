https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html

Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса

Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022

Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:38

2022-04-15T15:38

2022-04-15T15:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дети

андрей воробьев

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей-сирот из ЛДНР, первые 28 детей приедут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщает пресс-служба облправительства.В пятницу Воробьев посетил в городском округе Истра одну из таких семей, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР."В Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов. Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе - там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 - мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берёте двух девочек, хотел вас поблагодарить", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Ольга и Александр уже воспитывают шестерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, из них двое мальчиков 3-х и 7-ми лет - родом из ДНР.Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области. Главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.Как отмечается в сообщении, главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.В пресс-службе отметили, что Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, почти 2 тысячи ребят или 97% всех детей-сирот, обрели семьи.Приемные семьи в Подмосковье ежемесячно получают выплату в размере от 33 до 65 тысяч рублей на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора на обучение – 6 тысяч рублей. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи - по 6900 рублей каждому. Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется благоустроенное жилье. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.

https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783676217.html

https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дети, андрей воробьев