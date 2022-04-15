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Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220415/opeka-1783742081.html
Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса - РИА Новости, 15.04.2022
Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:38
2022-04-15T15:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дети
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей-сирот из ЛДНР, первые 28 детей приедут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщает пресс-служба облправительства.В пятницу Воробьев посетил в городском округе Истра одну из таких семей, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР."В Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов. Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе - там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 - мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берёте двух девочек, хотел вас поблагодарить", - приводятся в сообщении слова Воробьева.Ольга и Александр уже воспитывают шестерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, из них двое мальчиков 3-х и 7-ми лет - родом из ДНР.Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области. Главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.Как отмечается в сообщении, главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.В пресс-службе отметили, что Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, почти 2 тысячи ребят или 97% всех детей-сирот, обрели семьи.Приемные семьи в Подмосковье ежемесячно получают выплату в размере от 33 до 65 тысяч рублей на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора на обучение – 6 тысяч рублей. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи - по 6900 рублей каждому. Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется благоустроенное жилье. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.
https://ria.ru/20220415/podmoskove-1783676217.html
https://ria.ru/20220413/deti-siroty-1783327884.html
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московская область (подмосковье), дети, андрей воробьев
15:38 15.04.2022
 

Андрей Воробьев посетил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатора Московской области Андрей Воробьев во время посещения семьи в городском округе Истра
Губернатора Московской области Андрей Воробьев во время посещения семьи в городском округе Истра - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей-сирот из ЛДНР, первые 28 детей приедут в Подмосковье в ближайшие дни, сообщает пресс-служба облправительства.
В пятницу Воробьев посетил в городском округе Истра одну из таких семей, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР.
Гуманитарный проекта помощи детям Донбасса
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В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса
Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов. Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе - там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 - мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берёте двух девочек, хотел вас поблагодарить", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Ольга и Александр уже воспитывают шестерых приемных детей с ограниченными возможностями здоровья, из них двое мальчиков 3-х и 7-ми лет - родом из ДНР.
Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области. Главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.
Дети на железнодорожной станции Ясиноватая в Донецкой области перед отправкой на территорию России - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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В Подмосковье готовы принять 240 детей из Донбасса в приемные семьи
Как отмечается в сообщении, главная задача проекта — найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно.
В пресс-службе отметили, что Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, почти 2 тысячи ребят или 97% всех детей-сирот, обрели семьи.
Приемные семьи в Подмосковье ежемесячно получают выплату в размере от 33 до 65 тысяч рублей на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора на обучение – 6 тысяч рублей. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи - по 6900 рублей каждому. Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется благоустроенное жилье. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДетиАндрей Воробьев
 
 
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