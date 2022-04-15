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Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022
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Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ
Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:49
2022-04-15T11:49
в мире
китай
россия
ли чжаньшу
валентина матвиенко
одкб
снг
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности. Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие с этой организацией", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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в мире, китай, россия, ли чжаньшу, валентина матвиенко, одкб, снг
11:49 15.04.2022
 
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу назвал ОДКБ ведущим механизмом военной безопасности в СНГ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу.
"Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности. Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие с этой организацией", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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В миреКитайРоссияЛи ЧжаньшуВалентина МатвиенкоОДКБСНГ
 
 
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