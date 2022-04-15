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Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ
Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:49
2022-04-15T11:49
2022-04-15T11:49
в мире
китай
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ли чжаньшу
валентина матвиенко
одкб
снг
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности. Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие с этой организацией", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
https://ria.ru/20220128/medvedev-1769884640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ли чжаньшу, валентина матвиенко, одкб, снг
Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ
Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу назвал ОДКБ ведущим механизмом военной безопасности в СНГ