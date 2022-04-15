https://ria.ru/20220415/odkb-1783679874.html

Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ

Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ - РИА Новости, 15.04.2022

Пекин заявил, что готов продвигать сотрудничество с ОДКБ

Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:49

2022-04-15T11:49

2022-04-15T11:49

в мире

китай

россия

ли чжаньшу

валентина матвиенко

одкб

снг

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Китай считает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ведущим механизмом военной безопасности в СНГ, готов продвигать сотрудничество с ней, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу."Мы считаем, что ОДКБ - это ведущий механизм военной безопасности в СНГ, играет весомую роль в продвижении и обеспечении региональной стабильности и безопасности. Мы готовы продолжать и дальше развивать взаимодействие с этой организацией", - сказал Ли Чжаньшу в ходе онлайн-встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

https://ria.ru/20220128/medvedev-1769884640.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, ли чжаньшу, валентина матвиенко, одкб, снг