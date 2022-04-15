Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку
Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".
Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".
Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.
Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.
На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.
На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.
Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.
Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.
Перед мемориальным камнем они встали на колени.
По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.
По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.
Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.
"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.
Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".
Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".
Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.
Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.
Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".
Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.
На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.
Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.
Перед мемориальным камнем они встали на колени.
По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.
Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.
"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.
Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".
Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.