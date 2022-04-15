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Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/obstrel-1783788569.html
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 15.04.2022
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 17.40 мск выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:06
2022-04-15T18:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
18:06 15.04.2022
 
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
"Не забудем, не простим!" В ЛНР почтили память жертв украинской агрессии
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в Луганской Народной Республике в результате обстрелов в 2014 году
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

Украинские военнопленные на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

Первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока на мероприятии в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

Участники мероприятия в День памяти жертв украинской агрессии на территории мемориала Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

Украинские военнопленные перед мемориальным комплексом Не забудем, не простим! в память о погибших в ЛНР в 2014 году
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу Не забудем, не простим! в районе поселка Видное Луганской области в День памяти жертв украинской агрессии
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Жители ЛНР и местные политики пришли почтить память погибших к мемориальному комплексу "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Мемориал возведен в районе поселка Видное на месте массового захоронения жителей Луганска.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
3 из 10

На церемонии присутствовали те, кто потерял близких во время обстрелов Луганска в 2014 году.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Привели на мероприятие и украинских пленных — бойцов Нацгвардии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Перед мемориальным камнем они встали на колени.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

По словам пленных, они не знали о последствиях обстрелов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Траурные мероприятия посетила первый заместитель главы МИД ЛНР Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Сегодня 14 апреля — день, когда в 2014 году самоназванный президент Украины Турчинов разрешил себе убивать народ Донбасса…" — сказала Анна Сорока.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Украинские военнопленные перед мемориалом "Не забудем, не простим!".

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Сотрудники института гражданской защиты ЛНР возлагают цветы к мемориалу в День памяти жертв украинской агрессии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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