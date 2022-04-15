https://ria.ru/20220415/obstrel-1783788569.html

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска в 17.40 мск выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:06

2022-04-15T18:06

2022-04-15T18:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска в 17.40 мск выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по Петровскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (совпадает с мск) - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины