Научное сотрудничество с Россией развивается нормально, заявили в Пекине
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь: научное сотрудничество с Россией развивается нормально
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем в настоящий момент развивается нормально, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Насколько нам известно, в настоящее время китайско-российское научно-техническое сотрудничество и обмены развиваются нормально", - сказал он. Чжао Лицзянь добавил, что научно-техническое сотрудничество является важной частью делового сотрудничества между Китаем и Россией и в последние годы оно "сохраняет хорошую динамику".
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Ранее глава РАН Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения-2022" сообщил, что большинство академий наук на Западе в нынешних условиях вынуждены были заморозить контакты с российскими партнерами, Китайская академия наук "нажала на паузу", но к нормальному сотрудничеству в области науки придется вернуться.
Как заявил в пятницу РИА Новости глава европейского департамента управления международного сотрудничества КАН Фан Цян, Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было.
"В последнее время мы продолжаем сотрудничать с Россией, в том числе приглашенные нами российские ученые приезжали в марте и апреле, перерывов не было", - заявил Фан Цян.