https://ria.ru/20220415/nauka-1783665283.html

Научное сотрудничество с Россией развивается нормально, заявили в Пекине

Научное сотрудничество с Россией развивается нормально, заявили в Пекине - РИА Новости, 15.04.2022

Научное сотрудничество с Россией развивается нормально, заявили в Пекине

Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем в настоящий момент развивается нормально, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:48

2022-04-15T10:48

2022-04-15T10:48

наука

в мире

россия

китай

мид кнр

чжао лицзянь

российская академия наук

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Научно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем в настоящий момент развивается нормально, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Насколько нам известно, в настоящее время китайско-российское научно-техническое сотрудничество и обмены развиваются нормально", - сказал он. Чжао Лицзянь добавил, что научно-техническое сотрудничество является важной частью делового сотрудничества между Китаем и Россией и в последние годы оно "сохраняет хорошую динамику".Ранее глава РАН Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения-2022" сообщил, что большинство академий наук на Западе в нынешних условиях вынуждены были заморозить контакты с российскими партнерами, Китайская академия наук "нажала на паузу", но к нормальному сотрудничеству в области науки придется вернуться.Как заявил в пятницу РИА Новости глава европейского департамента управления международного сотрудничества КАН Фан Цян, Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было."В последнее время мы продолжаем сотрудничать с Россией, в том числе приглашенные нами российские ученые приезжали в марте и апреле, перерывов не было", - заявил Фан Цян.

https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html

https://ria.ru/20220411/kitay-1782525859.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, мид кнр, чжао лицзянь, российская академия наук