https://ria.ru/20220415/minkultury-1783710367.html

Минкультуры готово решать вопросы сотрудничества музеев и туриндустрии

Минкультуры готово решать вопросы сотрудничества музеев и туриндустрии - РИА Новости, 15.04.2022

Минкультуры готово решать вопросы сотрудничества музеев и туриндустрии

Министерство культуры РФ готово обсуждать и решать все возникающие вопросы сотрудничества туриндустрии и музеев, заявил директор департамента музеев и внешних... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:45

2022-04-15T13:45

2022-04-15T13:45

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Министерство культуры РФ готово обсуждать и решать все возникающие вопросы сотрудничества туриндустрии и музеев, заявил директор департамента музеев и внешних связей ведомства Александр Воронко."Минкультуры заинтересовано в системной работе со всеми представителями туриндустрии, чтобы это было отрегулировано и с музейной стороны, и со стороны туриндустрии. Давайте проговорим какие-то моменты совместно, в ближайшей перспективе... Давайте все совместно обсуждать и решать. Мы готовы", — сказал спикер в ходе пресс-конференции о продвижении лучших практик региональных и муниципальных музеев.Всероссийский проект "Музейные маршруты России" был запущен Минкультуры РФ в 2021 году. Основная его цель — добиться роста посещаемости музеев, в том числе в низкий сезон. В рамках проекта были проведены мероприятия в девяти городах: Калуге, Петрозаводске, Санкт-Петербурге, Пскове, Туле, Севастополе, Саратове, Саранске, Красноярске. Как считает замминистра культуры РФ Алла Манилова, проект должен помочь "в популяризации и продвижении, поскольку многие региональные музеи обладают уникальными коллекциями, но не знают, как заинтересовать ими туристов".

https://ria.ru/20220412/tula-1782461143.html

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Светлана Вовк

новости - туризм, новости культуры, алла манилова, калуга, петрозаводск, россия