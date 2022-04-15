https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783710449.html

Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа

Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа - РИА Новости, 15.04.2022

Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа

Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность, что президент Турции Тайип Эрдоган поможет ей освободить мужа. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T13:43

2022-04-15T13:43

2022-04-15T13:43

виктор медведчук

украина

реджеп тайип эрдоган

в мире

турция

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность, что президент Турции Тайип Эрдоган поможет ей освободить мужа.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга."Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе... Кроме того, он не раз декларировал, что он является большим другом Украины и России... Я уверена, что такой сильный президент, как Эрдоган, найдет способ воздействовать на несамостоятельного президента Зеленского, и я уверена, что он меня услышал и что он сделает все, чтобы помочь освободить моего мужа из застенков СБУ", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве.

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Влада Копылова

виктор медведчук, украина, реджеп тайип эрдоган, в мире, турция, служба безопасности украины