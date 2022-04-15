Жена Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа
Жена украинского политика Медведчука уверена, что Эрдоган поможет освободить ее мужа
© RTЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
© RT
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выразила уверенность, что президент Турции Тайип Эрдоган поможет ей освободить мужа.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко на странице в YouTube обратилась к Зеленскому с требованием освободить ее мужа. В тот же день она попросила Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.
"Я считаю сегодня Эрдогана единственным независимым политиком в Европе... Кроме того, он не раз декларировал, что он является большим другом Украины и России... Я уверена, что такой сильный президент, как Эрдоган, найдет способ воздействовать на несамостоятельного президента Зеленского, и я уверена, что он меня услышал и что он сделает все, чтобы помочь освободить моего мужа из застенков СБУ", - сказала Марченко на пресс-конференции в Москве.