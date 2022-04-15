https://ria.ru/20220415/matvienko-1783776204.html

Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей

Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022

Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:21

2022-04-15T17:21

2022-04-15T17:29

экономика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.В 2020 году ее доход составил на два с лишним миллиона рублей больше.Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко, как и в прошлом году, находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение (хозблок) площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо размером в 22,4 квадратных метра.В собственности спикера значатся также три нежилых здания и один объект незавершенного строительства.В пользовании Матвиенко находится служебная дача - 730 квадратных метров и четыре земельных участка площадью 345, 459, 4689 и 1036 квадратных метров. Помимо этого, в 2020 году у нее появился в пользовании еще один земельный участок площадью 1036 квадратных метров.Транспортных средств у спикера Совфеда нет.

https://ria.ru/20220415/deklaratsiya-1783767266.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, валентина матвиенко