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Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
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Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей
Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей - РИА Новости, 15.04.2022
Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов,... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:21
2022-04-15T17:29
экономика
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.В 2020 году ее доход составил на два с лишним миллиона рублей больше.Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко, как и в прошлом году, находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение (хозблок) площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо размером в 22,4 квадратных метра.В собственности спикера значатся также три нежилых здания и один объект незавершенного строительства.В пользовании Матвиенко находится служебная дача - 730 квадратных метров и четыре земельных участка площадью 345, 459, 4689 и 1036 квадратных метров. Помимо этого, в 2020 году у нее появился в пользовании еще один земельный участок площадью 1036 квадратных метров.Транспортных средств у спикера Совфеда нет.
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экономика, россия, валентина матвиенко
17:21 15.04.2022 (обновлено: 17:29 15.04.2022)
 
Матвиенко заработала в 2021 году 14,6 миллиона рублей

Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в 2021 году 14 миллионов 657 тысяч рублей, следует из сведений о доходах и расходах сенаторов, опубликованных в пятницу на сайте Совфеда.
В 2020 году ее доход составил на два с лишним миллиона рублей больше.
Согласно опубликованным сведениям, в собственности Матвиенко, как и в прошлом году, находятся дачный земельный участок площадью 3 тысячи 667 квадратных метров и дачный земельный участок (склон, прилегающий к участку, не подлежащий застройке) площадью 2 тысячи 771 квадратный метр. Кроме того, спикеру Совфеда принадлежит дача площадью 729,4 квадратных метра и нежилое помещение (хозблок) площадью 255,4 квадратных метра. Также Матвиенко имеет квартиру площадью 290,3 квадратных метра и машиноместо размером в 22,4 квадратных метра.
В собственности спикера значатся также три нежилых здания и один объект незавершенного строительства.
В пользовании Матвиенко находится служебная дача - 730 квадратных метров и четыре земельных участка площадью 345, 459, 4689 и 1036 квадратных метров. Помимо этого, в 2020 году у нее появился в пользовании еще один земельный участок площадью 1036 квадратных метров.
Транспортных средств у спикера Совфеда нет.
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ЭкономикаРоссияВалентина Матвиенко
 
 
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