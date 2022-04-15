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Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий - РИА Новости, 15.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220415/mariupol-1783796779.html
Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий
Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий - РИА Новости, 15.04.2022
Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий
Мариуполь будет полностью восстановлен - город станет лучше, чем был до начала боевых действий, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:36
2022-04-15T19:14
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Мариуполь будет полностью восстановлен - город станет лучше, чем был до начала боевых действий, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться", - сказал Пушилин на встрече с жителями Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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"Мариуполь будет полностью восстановлен" – глава ДНР Пушилин
Мариуполь будет полностью восстановлен и станет лучше, чем был, заявил глава ДНР Пушилин на встрече с жителями города
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РИА Новости
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5
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
18:36 15.04.2022 (обновлено: 19:14 15.04.2022)
 
Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий

Глава ДНР Пушилин: Мариуполь будет восстановлен и станет лучше, чем был

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Мариуполь будет полностью восстановлен - город станет лучше, чем был до начала боевых действий, сказал глава ДНР Денис Пушилин.
"Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться", - сказал Пушилин на встрече с жителями Мариуполя.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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