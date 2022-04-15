https://ria.ru/20220415/mariupol-1783796779.html

Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий

Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий - РИА Новости, 15.04.2022

Пушилин пообещал сделать Мариуполь лучше, чем был до боевых действий

Мариуполь будет полностью восстановлен - город станет лучше, чем был до начала боевых действий, сказал глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:36

2022-04-15T18:36

2022-04-15T19:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 15 апр - РИА Новости. Мариуполь будет полностью восстановлен - город станет лучше, чем был до начала боевых действий, сказал глава ДНР Денис Пушилин."Город будет полностью восстановлен и будет лучше, чем был. В этом есть уверенность, но до этого нужно дожить. Но чтобы до этого периода дожить, нужно включаться", - сказал Пушилин на встрече с жителями Мариуполя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

мариуполь

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Мариуполь будет полностью восстановлен" – глава ДНР Пушилин Мариуполь будет полностью восстановлен и станет лучше, чем был, заявил глава ДНР Пушилин на встрече с жителями города 2022-04-15T18:36 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, ситуация в днр и лнр