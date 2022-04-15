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ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций - РИА Новости, 15.04.2022
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ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций
ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций - РИА Новости, 15.04.2022
ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций
Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк начинают работать в Крыму в рамках "Фабрики проектного финансирования", вместе с различными министерствами они обсудили... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:05
2022-04-15T10:05
экономика
сергей назаров
россия
промсвязьбанк
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк начинают работать в Крыму в рамках "Фабрики проектного финансирования", вместе с различными министерствами они обсудили инвестиции в полуостров, говорится в пресс-релизе ВЭБа."ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк начинают работу Крыму в рамках Фабрики проектного финансирования. Кредитные учреждения стали участниками очередного заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.Участники заседания обсудили комплексные предложения, благодаря которым можно будет привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции на полуостров. Одним из видов инвестиций может стать новая программа субсидирования процентной ставки кредита и отраслевые меры поддержки, добавляется в сообщении.В заседании, которое прошло под председательством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, также приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, Ростуризма, Росреестра, а также региональных властей.Как отметил Назаров, если сейчас направить усилия в полуостров и подобрать нужные механизмы, то он станет "одним из лучших мест для отдыха и жизни в стране, не только климатически, но по качеству жизни и развитию инфраструктуры". Кроме того, в Крыму будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка, обратил внимание начальник управления развития проектного финансирования ПСБ Владимир Белых."Мы рассматриваем проекты по развитию городской экономики в крупных городах региона, которые повышают качество жизни граждан. … Также интерес представляют проекты развития портовой и логистической инфраструктуры, инфраструктура сельского хозяйства", - добавил старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин, отметив, что для таких крупных проектов у госкорпорации есть совместный с Минэкомразвития инструмент с господдержкой – "Фабрика проектного финансирования".
https://ria.ru/20220316/krym-1778395763.html
https://ria.ru/20220411/promsvyazbank-1782905626.html
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экономика, сергей назаров, россия, промсвязьбанк, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
10:05 15.04.2022
 
ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций

ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе "Фабрики проектного финансирования"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛоготип Внешэкономбанка
Логотип Внешэкономбанка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк начинают работать в Крыму в рамках "Фабрики проектного финансирования", вместе с различными министерствами они обсудили инвестиции в полуостров, говорится в пресс-релизе ВЭБа.
"ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк начинают работу Крыму в рамках Фабрики проектного финансирования. Кредитные учреждения стали участниками очередного заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.
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Участники заседания обсудили комплексные предложения, благодаря которым можно будет привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции на полуостров. Одним из видов инвестиций может стать новая программа субсидирования процентной ставки кредита и отраслевые меры поддержки, добавляется в сообщении.
В заседании, которое прошло под председательством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, также приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, Ростуризма, Росреестра, а также региональных властей.
Как отметил Назаров, если сейчас направить усилия в полуостров и подобрать нужные механизмы, то он станет "одним из лучших мест для отдыха и жизни в стране, не только климатически, но по качеству жизни и развитию инфраструктуры". Кроме того, в Крыму будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка, обратил внимание начальник управления развития проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.
"Мы рассматриваем проекты по развитию городской экономики в крупных городах региона, которые повышают качество жизни граждан. … Также интерес представляют проекты развития портовой и логистической инфраструктуры, инфраструктура сельского хозяйства", - добавил старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин, отметив, что для таких крупных проектов у госкорпорации есть совместный с Минэкомразвития инструмент с господдержкой – "Фабрика проектного финансирования".
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ЭкономикаСергей НазаровРоссияПромсвязьбанкМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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