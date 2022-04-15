https://ria.ru/20220415/krym-1783655997.html

ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций

ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций - РИА Новости, 15.04.2022

ВЭБ и ПСБ начинают работу Крыму по программе инвестиций

Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк начинают работать в Крыму в рамках "Фабрики проектного финансирования", вместе с различными министерствами они обсудили... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:05

2022-04-15T10:05

2022-04-15T10:05

экономика

сергей назаров

россия

промсвязьбанк

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ и Промсвязьбанк начинают работать в Крыму в рамках "Фабрики проектного финансирования", вместе с различными министерствами они обсудили инвестиции в полуостров, говорится в пресс-релизе ВЭБа."ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк начинают работу Крыму в рамках Фабрики проектного финансирования. Кредитные учреждения стали участниками очередного заседания межведомственного координационного совета по обеспечению инвестиций в основной капитал Крыма и Севастополя", - говорится в сообщении.Участники заседания обсудили комплексные предложения, благодаря которым можно будет привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции на полуостров. Одним из видов инвестиций может стать новая программа субсидирования процентной ставки кредита и отраслевые меры поддержки, добавляется в сообщении.В заседании, которое прошло под председательством замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, также приняли участие представители Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, Ростуризма, Росреестра, а также региональных властей.Как отметил Назаров, если сейчас направить усилия в полуостров и подобрать нужные механизмы, то он станет "одним из лучших мест для отдыха и жизни в стране, не только климатически, но по качеству жизни и развитию инфраструктуры". Кроме того, в Крыму будет доступен полный спектр финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка, обратил внимание начальник управления развития проектного финансирования ПСБ Владимир Белых."Мы рассматриваем проекты по развитию городской экономики в крупных городах региона, которые повышают качество жизни граждан. … Также интерес представляют проекты развития портовой и логистической инфраструктуры, инфраструктура сельского хозяйства", - добавил старший управляющий банкир ВЭБ.РФ Антон Перин, отметив, что для таких крупных проектов у госкорпорации есть совместный с Минэкомразвития инструмент с господдержкой – "Фабрика проектного финансирования".

https://ria.ru/20220316/krym-1778395763.html

https://ria.ru/20220411/promsvyazbank-1782905626.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сергей назаров, россия, промсвязьбанк, министерство финансов рф (минфин россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)