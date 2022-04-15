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В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673035.html
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19
Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:21
2022-04-15T11:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 523 человека, или на 10,6% меньше по сравнению с 14 апреля."Выявлено 11 432 новых случая COVID-19. Умер за сутки 261 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 15 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 867 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,43%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 50, ситуация не изменилась в шести регионах.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:21 15.04.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19

В России за сутки выявили 11 432 новых случая COVID-19, умер 261 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 523 человека, или на 10,6% меньше по сравнению с 14 апреля.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 04:04Распространение коронавируса
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
"Выявлено 11 432 новых случая COVID-19. Умер за сутки 261 человек", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 15 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 867 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,43%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 50, ситуация не изменилась в шести регионах.
 
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