https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673035.html
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19
Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:21
2022-04-15T11:21
2022-04-15T11:21
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 523 человека, или на 10,6% меньше по сравнению с 14 апреля."Выявлено 11 432 новых случая COVID-19. Умер за сутки 261 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 15 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 867 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,43%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 50, ситуация не изменилась в шести регионах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 11 432 новых случая COVID-19, умер 261 человек