https://ria.ru/20220415/koronavirus-1783673035.html

В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2867 человек с COVID-19

Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:21

2022-04-15T11:21

2022-04-15T11:21

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

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омикрон-штамм коронавируса

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 11,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 261 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 19 523 человека, или на 10,6% меньше по сравнению с 14 апреля."Выявлено 11 432 новых случая COVID-19. Умер за сутки 261 человек", - говорится в сообщении."По состоянию на 15 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 867 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 8,43%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 29 регионах, снижение - в 50, ситуация не изменилась в шести регионах.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество