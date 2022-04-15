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Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными - РИА Новости, 15.04.2022
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Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными
Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными - РИА Новости, 15.04.2022
Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными
Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было, заявил РИА Новости в пятницу глава европейского... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T10:35
2022-04-15T10:35
александр сергеев (ран)
россия
российская академия наук
в мире
китай
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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было, заявил РИА Новости в пятницу глава европейского департамента управления международного сотрудничества КАН Фан Цян.Ранее глава РАН Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения-2022" сообщил, что большинство академий наук на Западе в нынешних условиях вынуждены были заморозить контакты с российскими партнерами, Китайская академия наук "нажала на паузу", но к нормальному сотрудничеству в области науки придется вернуться."В последнее время мы продолжаем сотрудничать с Россией, в том числе приглашенные нами российские ученые приезжали в марте и апреле, перерывов не было", - заявил Фан Цян.
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александр сергеев (ран), россия, российская академия наук, в мире, китай
10:35 15.04.2022
 
Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными

В Китайской академии наук опровергли сообщения о прекращении контактов с учеными из России

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было, заявил РИА Новости в пятницу глава европейского департамента управления международного сотрудничества КАН Фан Цян.
Ранее глава РАН Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения-2022" сообщил, что большинство академий наук на Западе в нынешних условиях вынуждены были заморозить контакты с российскими партнерами, Китайская академия наук "нажала на паузу", но к нормальному сотрудничеству в области науки придется вернуться.
"В последнее время мы продолжаем сотрудничать с Россией, в том числе приглашенные нами российские ученые приезжали в марте и апреле, перерывов не было", - заявил Фан Цян.
Президент РАН Александр Сергеев на конференции Международные цифровые отношения — 2022 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 13:47
Президент РАН сообщил о "паузе" в отношениях ученых из России и Китая
 
Александр Сергеев (РАН)РоссияРоссийская академия наукВ миреКитай
 
 
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