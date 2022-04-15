https://ria.ru/20220415/kitay-1783662181.html

Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными

Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными - РИА Новости, 15.04.2022

Китайская академия наук не прервала контакты с российскими учеными

Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было, заявил РИА Новости в пятницу глава европейского... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:35

2022-04-15T10:35

2022-04-15T10:35

александр сергеев (ран)

россия

российская академия наук

в мире

китай

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ПЕКИН, 15 апр – РИА Новости. Китайская академия наук поддерживает контакты с российскими учеными, перерывов в сотрудничестве не было, заявил РИА Новости в пятницу глава европейского департамента управления международного сотрудничества КАН Фан Цян.Ранее глава РАН Александр Сергеев в ходе международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения-2022" сообщил, что большинство академий наук на Западе в нынешних условиях вынуждены были заморозить контакты с российскими партнерами, Китайская академия наук "нажала на паузу", но к нормальному сотрудничеству в области науки придется вернуться."В последнее время мы продолжаем сотрудничать с Россией, в том числе приглашенные нами российские ученые приезжали в марте и апреле, перерывов не было", - заявил Фан Цян.

https://ria.ru/20220414/kitay-1783514790.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр сергеев (ран), россия, российская академия наук, в мире, китай