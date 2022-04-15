https://ria.ru/20220415/kazakhstan-1783678016.html
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан - РИА Новости, 15.04.2022
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан
Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в столицу Казахстана, билеты уже в продаже, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:17
2022-04-15T12:17
2022-04-15T12:17
туризм
туризм
нур-султан
москва
казахстан
sukhoi superjet
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104985/94/1049859436_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_16caffca3c53d5a37e47234f6e48900d.jpg
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в столицу Казахстана, билеты уже в продаже, сообщает перевозчик."Red Wings 25 апреля начнет полеты из аэропорта "Жуковский" в Нур-Султан. На этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел", — говорится в сообщении.Ранее регулярных рейсов из Москвы в города Казахстана Red Wings не выполняла. Цена за билет в одну сторону стартует от 14 600 рублей.Рейсы Жуковский – Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. С марта Red Wings летает в крупнейшие города Казахстана, Алма-Ату и Нур-Султан, из Екатеринбурга и Челябинска.Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими компаниями – это позволит перевозчику выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.
https://ria.ru/20220414/prazdniki-1783277729.html
нур-султан
москва
казахстан
алма-ата
екатеринбург
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104985/94/1049859436_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_be882b47539ac5e721b6ef588f094e88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, нур-султан, москва, казахстан, sukhoi superjet, новости - туризм, туристы, алма-ата, екатеринбург, челябинск
Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан
Red Wings с 25 апреля начнет полеты из аэропорта Жуковский в столицу Казахстана Нур-Султан
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в столицу Казахстана, билеты уже в продаже, сообщает перевозчик.
"Red Wings 25 апреля начнет полеты из аэропорта "Жуковский" в Нур-Султан. На этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел", — говорится в сообщении.
Ранее регулярных рейсов из Москвы в города Казахстана Red Wings не выполняла. Цена за билет в одну сторону стартует от 14 600 рублей.
Рейсы Жуковский – Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. С марта Red Wings летает в крупнейшие города Казахстана, Алма-Ату и Нур-Султан, из Екатеринбурга и Челябинска.
Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими компаниями – это позволит перевозчику выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.