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Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан

Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан - РИА Новости, 15.04.2022

Red Wings запускает рейсы из Москвы в Нур-Султан

Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в столицу Казахстана, билеты уже в продаже, сообщает перевозчик. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:17

2022-04-15T12:17

2022-04-15T12:17

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings запускает рейсы из Москвы в столицу Казахстана, билеты уже в продаже, сообщает перевозчик."Red Wings 25 апреля начнет полеты из аэропорта "Жуковский" в Нур-Султан. На этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел", — говорится в сообщении.Ранее регулярных рейсов из Москвы в города Казахстана Red Wings не выполняла. Цена за билет в одну сторону стартует от 14 600 рублей.Рейсы Жуковский – Нур-Султан будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. С марта Red Wings летает в крупнейшие города Казахстана, Алма-Ату и Нур-Султан, из Екатеринбурга и Челябинска.Самолеты SSJ100 во флоте Red Wings принадлежат российским лизинговым компаниям, зарегистрированы в авиационном регистре РФ, застрахованы и перестрахованы российскими компаниями – это позволит перевозчику выполнить свои обязательства перед всеми пассажирами международных рейсов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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