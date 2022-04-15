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В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы - РИА Новости, 15.04.2022
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В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы
В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы - РИА Новости, 15.04.2022
В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы
Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T09:54
2022-04-15T09:54
в мире
казахстан
день победы
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НУР-СУЛТАН, 15 апр – РИА Новости. Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.В среду в ведомстве заявили, что в Казахстане в этом году не планируется организация парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом не пояснялись причины такого решения."Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - говорится в сообщении.В 2020-2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.
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в мире, казахстан, день победы
09:54 15.04.2022
 
В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы

Минобороны Казахстана разъяснило, почему не будет проводить парад ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкНадпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.
Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане. - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Надпись Nursultan в парке Гашиктар в Нур-Султане.. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 апр – РИА Новости. Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.
В среду в ведомстве заявили, что в Казахстане в этом году не планируется организация парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом не пояснялись причины такого решения.
"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - говорится в сообщении.
В 2020-2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.
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