https://ria.ru/20220415/kazakhstan-1783654693.html

В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы

В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы - РИА Новости, 15.04.2022

В Казахстане разъяснили, почему не будут проводить парад ко Дню Победы

Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T09:54

2022-04-15T09:54

2022-04-15T09:54

в мире

казахстан

день победы

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НУР-СУЛТАН, 15 апр – РИА Новости. Власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны республики.В среду в ведомстве заявили, что в Казахстане в этом году не планируется организация парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом не пояснялись причины такого решения."Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - говорится в сообщении.В 2020-2021 годах в Казахстане отменяли парад из-за ситуации с коронавирусом.

https://ria.ru/20220413/kazakhstan-1783261762.html

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, день победы