https://ria.ru/20220415/kazakhstan-1783647362.html

Казахстан решил провести цифровую трансформацию без помощи Сбера

Казахстан решил провести цифровую трансформацию без помощи Сбера - РИА Новости, 15.04.2022

Казахстан решил провести цифровую трансформацию без помощи Сбера

Казахстан самостоятельно решил проводить цифровую трансформацию государственных органов, без помощи Сбербанка, сообщил вице-министр цифрового развития,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:47

2022-04-15T08:47

2022-04-15T09:07

в мире

казахстан

экономика

герман греф

аскар мамин

сбербанк россии

сбер

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НУР-СУЛТАН, 15 апр – РИА Новости. Казахстан самостоятельно решил проводить цифровую трансформацию государственных органов, без помощи Сбербанка, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) республики Аскар Жамбакин."Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" (Национальные информационные технологии – ред.) своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономическая экспертиза, для перехода на отечественную платформу потребуется порядка двух-трех лет, до конца этого года будут разработаны и начнут применяться первые сервисы новой платформы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.Ранее в пресс-службе МЦРИАП сообщили РИА Новости, что Казахстан отложил подписание контракта со Сбербанком, которое был запланировано на конец марта, и изучает альтернативные технологические решения. Пояснялось, что в связи со сложившейся обстановкой в мире министерство "рассматривает развитие нескольких сценариев по переходу на платформенную модель и готовится к каждому из них".Глава Сбербанка Герман Греф и занимавший тогда пост премьер-министра Казахстана Аскар Мамин 3 сентября 2021 года подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов цифровой трансформации Казахстана и перехода к платформенной модели цифровизации и концепции Data driven government. Меморандумом предполагалось, что компании "Сбера" (экосистемы Сбербанка) поставят Казахстану необходимое ПО для цифровизации госуслуг. Согласно документу, контракт на реализацию проекта стороны должны были подписать до конца марта 2022 года.

https://ria.ru/20190523/1554827336.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, экономика, герман греф, аскар мамин, сбербанк россии, сбер