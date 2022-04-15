https://ria.ru/20220415/granty-1783745375.html

Бизнес Ленобласти получит гранты на компенсацию процентов по кредитам

Бизнес Ленобласти получит гранты на компенсацию процентов по кредитам - РИА Новости, 15.04.2022

Бизнес Ленобласти получит гранты на компенсацию процентов по кредитам

Федеральные гранты на компенсацию процентов по кредитам помогут промышленным предприятиям Ленинградской области справиться со сложной экономической ситуацией,... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:48

2022-04-15T15:48

2022-04-15T15:48

ленинградская область

ленинградская область

фонд развития промышленности

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Федеральные гранты на компенсацию процентов по кредитам помогут промышленным предприятиям Ленинградской области справиться со сложной экономической ситуацией, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Он отметил, что регион получит 120,5 миллиона рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Средства будут распределяться в виде грантов предприятиям для компенсации 90% своих затрат на уплату процентов по кредитным договорам.В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что ранее Ленинградская область получила федеральное софинансирование на докапитализацию регионального фонда развития промышленности для получения предприятиями льготных займов по программам Фонда развития промышленности РФ. Общая сумма на эти цели из федерального и областного бюджета составила 57,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220413/lenoblast-1783348502.html

ленинградская область

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, фонд развития промышленности, россия, экономика