Бизнес Ленобласти получит гранты на компенсацию процентов по кредитам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Федеральные гранты на компенсацию процентов по кредитам помогут промышленным предприятиям Ленинградской области справиться со сложной экономической ситуацией, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Он отметил, что регион получит 120,5 миллиона рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Средства будут распределяться в виде грантов предприятиям для компенсации 90% своих затрат на уплату процентов по кредитным договорам.
"Первые меры финансовой поддержки наших промышленных предприятий уже начинают реализовываться. В сегодняшних экономических условиях важно снизить финансовую нагрузку на предприятия, и в этом помогут гранты на компенсацию процентов по кредитам. Для тех предприятий, кто планирует развитие – также через региональный фонд развития промышленности – будут выделяться льготные займы на оборудование и комплектующие", – сказал Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе областной администрации напомнили, что ранее Ленинградская область получила федеральное софинансирование на докапитализацию регионального фонда развития промышленности для получения предприятиями льготных займов по программам Фонда развития промышленности РФ. Общая сумма на эти цели из федерального и областного бюджета составила 57,5 миллиона рублей.