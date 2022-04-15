https://ria.ru/20220415/golod-1783674349.html

Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде

Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.04.2022

Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде

Угроза мирового голода станет последствием введенных против России Западом незаконных санкций, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T11:25

2022-04-15T11:25

2022-04-15T11:43

санкции в отношении россии

в мире

россия

евросоюз

африка

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Угроза мирового голода станет последствием введенных против России Западом незаконных санкций, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов."Продовольственный кризис развивается из-за решений Вашингтона и Брюсселя закрыть пространство Евросоюза. И нам, чтобы доставить продовольствие через Черное море, Средиземное море... Теперь мы не можем его доставить", - сказал Климов в ходе брифинга для СМИ стран Азии и Африки. По его словам, теперь это нужно делать через Владивосток и расчеты нужно производить в рублях.Климов отметил, что Запад также запретил транспортным компаниям обслуживать Россию, наложен запрет на экспорт минеральных удобрений из РФ и Белоруссии. "Запад создает всемирный голод", - подчеркнул он.По мнению Климова, необходимо "через дипломатические пути, общественное давление заставить Запад отменить незаконные рестрикции, касающиеся транспортных средств и финансов". По словам политика, из-за противозаконных действий Западных стран многие государства "испытают серьезные проблемы". Это же может коснуться и стран Африки.

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html

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россия

африка

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, африка, совет федерации рф, андрей климов