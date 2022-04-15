https://ria.ru/20220415/golod-1783674349.html
Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде
Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде - РИА Новости, 15.04.2022
Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде
Угроза мирового голода станет последствием введенных против России Западом незаконных санкций, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T11:25
2022-04-15T11:25
2022-04-15T11:43
санкции в отношении россии
в мире
россия
евросоюз
африка
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Угроза мирового голода станет последствием введенных против России Западом незаконных санкций, заявил замруководителя комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству Андрей Климов."Продовольственный кризис развивается из-за решений Вашингтона и Брюсселя закрыть пространство Евросоюза. И нам, чтобы доставить продовольствие через Черное море, Средиземное море... Теперь мы не можем его доставить", - сказал Климов в ходе брифинга для СМИ стран Азии и Африки. По его словам, теперь это нужно делать через Владивосток и расчеты нужно производить в рублях.Климов отметил, что Запад также запретил транспортным компаниям обслуживать Россию, наложен запрет на экспорт минеральных удобрений из РФ и Белоруссии. "Запад создает всемирный голод", - подчеркнул он.По мнению Климова, необходимо "через дипломатические пути, общественное давление заставить Запад отменить незаконные рестрикции, касающиеся транспортных средств и финансов". По словам политика, из-за противозаконных действий Западных стран многие государства "испытают серьезные проблемы". Это же может коснуться и стран Африки.
https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783597780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, в мире, россия, евросоюз, африка, совет федерации рф, андрей климов
11:25 15.04.2022 (обновлено: 11:43 15.04.2022)
Запад незаконными санкциями создает всемирный голод, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: Запад незаконными санкциями против России создает всемирный голод