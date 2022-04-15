https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

Не доставайся никому: Запад морит голодом беднейшие государства

Не доставайся никому: Запад морит голодом беднейшие государства - РИА Новости, 15.04.2022

Не доставайся никому: Запад морит голодом беднейшие государства

Пока в Европе ломают голову над тем, как обойтись без российских ресурсов, экономят газ и не включают электричество в домах из-за огромных счетов, у... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:00

2022-04-15T08:01

экономика

россия

украина

ближний восток

оон

евразийский экономический союз

всемирный банк

цены на нефть

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока в Европе ломают голову над тем, как обойтись без российских ресурсов, экономят газ и не включают электричество в домах из-за огромных счетов, у развивающихся стран проблемы посерьезнее: там скоро будет нечего есть. В ООН предупреждают, что многие государства Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки оказались на грани продовольственной катастрофы из-за резкого роста цен на продукты и энергоносители, грядущего дефицита зерна и удобрений. В городах — топливные бунты. Проблемные регионы накрывает "голодный ураган", экономисты ждут повторения "арабской весны".Вынужденные мерыЗа последние два года продукты и так подорожали из-за пандемии и логистических сбоев. Энергокризис в Европе и антироссийские санкции усугубили ситуацию. Сейчас нефть стоит почти на 60 процентов больше, чем год назад, цены на уголь и природный газ — рекордные. В середине марта Россия запретила экспорт зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 30 июня, а также белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны — до 31 августа. Это необходимо для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных внешних ограничений.Союзников по ЕАЭС Москва без поддержки не оставила: им предоставят квоты на зерно. Этим воспользуются все, кроме Казахстана, которому хватит собственного урожая. Остальные постоянные покупатели могут серьезно пострадать — на фоне опасений дефицита пшеница уже подорожала вдвое, до 400 евро за тонну.Как отмечает Bloomberg, проблемы возникли как раз в тот момент, когда мировые запасы истощились. С начала года фьючерсы в Чикаго взлетели на 46 процентов, ударив по основным импортерам с Ближнего Востока и из Северной Африки.Хлебный кризисПроисходящее серьезно подрывает продовольственную безопасность ряда беднейших стран. Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы, Украина, приостановившая продажи, на пятом месте. Вместе Москва и Киев обеспечивали 19 процентов глобальных поставок ячменя, 14 — пшеницы, четыре — кукурузы, 52 — подсолнечного масла.Особенно тревожно в раздираемом гражданской войной Йемене, полностью зависящем от российской и украинской пшеницы. Зерновой кризис сильно ударил по Египту с Ливаном, где Москва и Киев удовлетворяли потребность в пшенице на 80 процентов.На фоне слухов об отмене правительственной кредитной линии для субсидий на хлеб ливанцы смели все запасы, сообщает Reuters. Теперь ждут 150 миллионов долларов от Всемирного банка. Власти признаются, что иначе "не смогут субсидировать ничего, а тем более хлеб".И дело тут не только в потере прямого российского импорта. Как отмечает Международный исследовательский институт продовольственной политики (IFPRI), страны Ближнего Востока и Северной Африки реэкспортируют муку и другие продукты переработки пшеницы, что и поддерживает их бюджеты.В Африке и так голодали порядка 300 миллионов человек. Торговый оборот Черного континента с Россией — четыре миллиарда долларов, и это на 90 процентов пшеница. Возникший из-за санкций и логистических проблем хаос с поставками существенно повысил риск "полномасштабного голода" в регионе.Останутся без урожаяСесть на скудный паек многим придется и из-за нехватки удобрений. Россия в тройке крупнейших поставщиков карбамида, аммиака, аммиачной селитры, критически важных для сельского хозяйства. Это ничуть не помешало Евросоюзу ограничить импорт. США, наоборот, поспешили вывести данную категорию из-под ограничений как "жизненно необходимые товары".И теперь в Европе опасаются получить урожай вдвое меньше — с соответствующим подорожанием продуктов. Но если "богачи" могут себе позволить платить за еду больше, "беднякам" деньги взять негде.Последствия ощутят на себе все: Западная и Восточная Европа, Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия. Заместить российские удобрения крайне сложно, если вообще возможно, указывали в Минпромторге. В Перу, например, объявили чрезвычайное положение в сельском хозяйстве."Влияние геополитического кризиса окажется наиболее заметным в беднейших странах. Полностью зависит от российской пшеницы Бенин, Судан — на 70 процентов, Египет, Мадагаскар, Руанда, Танзания — более чем на 60. Торговля внутри Африки не позволит заместить импорт из России и Украины, особенно в условиях дальнейшего роста цен на удобрения: к концу 2021-го два основных компонента удобрений — мочевина и фосфаты — уже подорожали на 30 и четыре процента соответственно. Кроме того, из-за закрытия воздушного пространства повышаются расходы на транспортировку", — указывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.А ведь мусульманский мир отмечает священный месяц Рамадан. Экономисты ждут социальных волнений и не исключают новой "арабской весны". В бедных странах Северной Африки, Пакистане, Йемене, Афганистане, Сирии и Ливии население тратит на еду практически все, что зарабатывает. И в росте цен винят не далекий Запад, а собственные правительства.Французская Le Figaro напоминает: проблемы с пшеницей в 2007-м спровоцировали голодные бунты в 37 странах, что и вылилось в "арабскую весну". Но если тогда пшеница стоила 240 евро за тонну, то сейчас — 400. И это еще не предел.Топливные бунтыВ Латинской Америке уже массовые протесты. В Перу литр бензина подорожал на 37 процентов, Уругвае — на 33, Бразилии — на 26, в Аргентине и Чили — на 15 и десять. Возможное эмбарго на нефть из России грозит региону топливным шоком.В Гондурасе автоперевозчики тоже перекрыли основные дороги, потребовав повышения транспортных тарифов и субсидий от государства. В Парагвае также неспокойно: забастовку объявили дальнобойщики, а когда возникли перебои с продуктами в магазинах, на улицы вышли и остальные.Из-за массовых протестов правительство Шри-Ланки уже подало в отставку, оппозиция чуть не свергла президента. Власти заявили о "попытке государственного переворота по сценарию "арабской весны" и объявили дефолт по внешним обязательствам. Островное государство, экономика которого почти полностью зависит от туризма, исчерпало валютные резервы. Платить за основные импортные товары, в том числе за энергоносители, нечем. В итоге катастрофический дефицит и часовые очереди за топливом.Пока Запад один за другим вводит пакеты жестких санкций против России, в ООН ждут дальнейшего роста цен на продукты питания — до 20 процентов. Для многих развивающихся рынков это фатально. По оценкам экономистов Боннского университета, приостановка российского экспорта грозит голодом сотне миллионов человек. А последствия товарного и логистического кризиса мировой рынок продовольствия будет преодолевать как минимум весь следующий год.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/eksport-1778210619.html

https://ria.ru/20220408/tseny-1782467398.html

https://ria.ru/20220331/pshenitsa-1780987776.html

https://ria.ru/20220406/udobreniya-1782001755.html

https://ria.ru/20220403/peru-1781580634.html

https://ria.ru/20220412/shri-lanka-1783035215.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, украина, ближний восток, оон, евразийский экономический союз, всемирный банк, цены на нефть, природный газ, пшеница, минеральные удобрения, топливо, латинская америка, африка, азия