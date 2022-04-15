https://ria.ru/20220415/fadeev-1783657266.html

Против России идет тотальная информационная война, заявил глава СПЧ

Против России идет тотальная информационная война, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 15.04.2022

Против России идет тотальная информационная война, заявил глава СПЧ

Идет тотальная информационная война и искажение реальных процессов под управлением западных сил в части, касающейся Украины и России, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T10:11

2022-04-15T10:11

2022-04-15T10:11

в мире

владимир путин

россия

украина

донецк (днр)

валерий фадеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156003/84/1560038426_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bebfe8abae10e43c393f6b10b9587beb.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Идет тотальная информационная война и искажение реальных процессов под управлением западных сил в части, касающейся Украины и России, заявил в интервью РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев."Сейчас, по крайней мере, в части, касающейся Украины, России, идет тотальная информационная кампания, тотальное искажение реальных процессов. Эта кампания, несомненно, находится под управлением тех западных сил, с которыми фактически мы боремся на Украине", - сообщил Фадеев.Кроме того, он рассказал, что не получил опровержения от американского телеканала ABC News и итальянской газеты La Stampa, которые выдали фотографии с места удара украинской ракеты по Донецку за действия российской армии."Ни адекватного, ни неадекватного ответа я не получил. У нас в интеллектуальных кругах долго существовало представление о независимости и объективности западных СМИ. К сожалению, это не так. Мы видим, что нет ни независимости, ни объективности", - добавил Фадеев.Ранее Фадеев направлял письма главным редакторам американского телеканала ABC News и итальянской газеты La Stampa, выдавшим фотографии с места удара украинской "Точки-У" по Донецку за удары российских войск по Западной Украине и Киеву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220409/google-1782677492.html

https://ria.ru/20220408/feyk-1782599988.html

россия

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донецк (днр), валерий фадеев