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ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов представительства из Москвы - РИА Новости, 15.04.2022
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ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов представительства из Москвы
ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов представительства из Москвы - РИА Новости, 15.04.2022
ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов представительства из Москвы
Евросоюз выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из представительства в Москве и назвал этот шаг "необоснованным". РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:38
2022-04-15T21:11
евросоюз
в мире
маркус эдерер
москва
россия
брюссель
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из представительства в Москве и назвал этот шаг "необоснованным".В пятницу Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве persona non grata, они должны покинуть страну в ближайшее время в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 сотрудников российского постпредства в Брюсселе."ЕС сожалеет в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами решением выслать 18 сотрудников представительства Евросоюза в России", — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.Согласно сообщению МИД России, 15 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван глава представительства Евросоюза Маркус Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.
https://ria.ru/20220413/diplomat-1783417304.html
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евросоюз, в мире, маркус эдерер, москва, россия, брюссель, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:38 15.04.2022 (обновлено: 21:11 15.04.2022)
 
ЕС выразил сожаление из-за высылки дипломатов представительства из Москвы

Евросоюз назвал высылку дипломатов представительства из Москвы необоснованной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 апр — РИА Новости. Евросоюз выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов из представительства в Москве и назвал этот шаг "необоснованным".
В пятницу Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве persona non grata, они должны покинуть страну в ближайшее время в ответ на недавнее решение ЕС лишить аккредитации 19 сотрудников российского постпредства в Брюсселе.
Посольство Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Россия объявила персоной нон грата старшего дипломата посольства Чехии
"ЕС сожалеет в связи с необоснованным и не вызванным какими-либо причинами решением выслать 18 сотрудников представительства Евросоюза в России", — говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
Согласно сообщению МИД России, 15 апреля в российское внешнеполитическое ведомство был вызван глава представительства Евросоюза Маркус Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства России при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии.
Чиновники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 22:09
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2021-2022 годах
 
ЕвросоюзВ миреМаркус ЭдерерМоскваРоссияБрюссельМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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