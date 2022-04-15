https://ria.ru/20220415/donetsk-1783785735.html

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух - РИА Новости, 15.04.2022

Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка возросло до двух

Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:51

2022-04-15T17:51

2022-04-15T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

кировский район

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Еще один мирный житель пострадал в результате обстрела Кировского района города Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил. что при обстреле Кировского района был ранен мирный житель."В результате обстрела вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка число раненых возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, кировский район, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины