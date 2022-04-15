https://ria.ru/20220415/donbass-1783743268.html

Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель

Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель - РИА Новости, 15.04.2022

Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель

Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T15:40

2022-04-15T15:40

2022-04-15T15:40

экономика

ленинградская область

донбасс

россия

общероссийский народный фронт

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Двенадцать тонн семенного картофеля отправлено сегодня из Ленинградской области на Донбасс. Из Кировского района автомобиль, груженый картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область", - говорится в сообщении.В частности, одно из фермерских хозяйств из Кировского района передало 10 тонн раннеспелого сорта картофеля "Ред Скарлетт", Всеволожская селекционная станция - 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора".Акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской народных республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.Ленинградская область входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля России и поставляет семенной материал почти в 30 регионов РФ. В этом году хозяйства региона планируют провести посадки картофеля на площади 2,95 тысячи гектара. Обеспеченность семенным картофелем хозяйств региона составляет 120%.

https://ria.ru/20220414/posevnaya-1783526974.html

https://ria.ru/20220401/posev-1781284942.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ленинградская область, донбасс, россия, общероссийский народный фронт, единая россия