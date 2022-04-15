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Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель - РИА Новости, 15.04.2022
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Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель
Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель - РИА Новости, 15.04.2022
Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель
Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T15:40
2022-04-15T15:40
экономика
ленинградская область
донбасс
россия
общероссийский народный фронт
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Двенадцать тонн семенного картофеля отправлено сегодня из Ленинградской области на Донбасс. Из Кировского района автомобиль, груженый картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область", - говорится в сообщении.В частности, одно из фермерских хозяйств из Кировского района передало 10 тонн раннеспелого сорта картофеля "Ред Скарлетт", Всеволожская селекционная станция - 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора".Акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской народных республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.Ленинградская область входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля России и поставляет семенной материал почти в 30 регионов РФ. В этом году хозяйства региона планируют провести посадки картофеля на площади 2,95 тысячи гектара. Обеспеченность семенным картофелем хозяйств региона составляет 120%.
https://ria.ru/20220414/posevnaya-1783526974.html
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экономика, ленинградская область, донбасс, россия, общероссийский народный фронт, единая россия
15:40 15.04.2022
 
Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель

Из Ленинградской области в Донбасс отправили 12 тонн семенного картофеля

© Pixabay / FotoRainКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Pixabay / FotoRain
Картофель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Двенадцать тонн семенного картофеля отправлено сегодня из Ленинградской области на Донбасс. Из Кировского района автомобиль, груженый картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область", - говорится в сообщении.
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В частности, одно из фермерских хозяйств из Кировского района передало 10 тонн раннеспелого сорта картофеля "Ред Скарлетт", Всеволожская селекционная станция - 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора".
"Мы, аграрии, как никто другой понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Весенний день год кормит. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная - это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", - отметил зампред правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской народных республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.
Ленинградская область входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля России и поставляет семенной материал почти в 30 регионов РФ. В этом году хозяйства региона планируют провести посадки картофеля на площади 2,95 тысячи гектара. Обеспеченность семенным картофелем хозяйств региона составляет 120%.
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