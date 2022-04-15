Из Ленинградской области в Донбасс отправили семенной картофель
Из Ленинградской области в Донбасс отправили 12 тонн семенного картофеля
Картофель. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр - РИА Новости. Двенадцать тонн семенного картофеля отправили из Ленинградской области в Донбасс в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Двенадцать тонн семенного картофеля отправлено сегодня из Ленинградской области на Донбасс. Из Кировского района автомобиль, груженый картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область", - говорится в сообщении.
В частности, одно из фермерских хозяйств из Кировского района передало 10 тонн раннеспелого сорта картофеля "Ред Скарлетт", Всеволожская селекционная станция - 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора".
"Мы, аграрии, как никто другой понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Весенний день год кормит. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная - это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", - отметил зампред правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской народных республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.
Ленинградская область входит в тройку ведущих производителей семенного картофеля России и поставляет семенной материал почти в 30 регионов РФ. В этом году хозяйства региона планируют провести посадки картофеля на площади 2,95 тысячи гектара. Обеспеченность семенным картофелем хозяйств региона составляет 120%.