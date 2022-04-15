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Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
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Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году
Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году
Самым богатым министром правительства Москвы в 2021 году стал Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, заработавший 63,9 миллиона... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T19:03
2022-04-15T19:08
москва
алексей хрипун
сергей черемин
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым министром правительства Москвы в 2021 году стал Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, заработавший 63,9 миллиона рублей, самым бедным глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, следует из опубликованных данных.Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков задекларировал доход в 63,9 миллиона рублей, в 2020 году он заработал 12,9 миллиона рублей. В собственности у него по-прежнему находится две квартиры, а также машиноместо и легковой автомобиль BMW X5 xDrive40i.Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко задекларировал 14,37 миллиона рублей, в прошлом 2020 году он заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности у него половина квартиры.Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун задекларировал в 2021 году 15,2 миллиона рублей. В 2020 году он заработал 127 миллионов 964 тысячи рублей. У него в собственности два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2890 и 1761 квадратных метра, земельный участок для благоустройства площадью 528 квадратных метров и жилой дом 48,4 квадратных метра, а также легковой автомобиль Volkswagen Touareg, снегоболотоход Polaris Sportsman 550 X2. Кроме того, в собственности появилась квартира площадью 200,5 квадратных метров, машиноместо и нежилое помещение в 8 квадратных метров.Глава департамента образования и науки Александр Молотков задекларировал в 2021 году доход в 9,74 миллиона рублей. В 2020 году его доход составил 14,7 миллиона рублей. В его собственности садовый участок площадью 600 квадратных метров, квартира площадью 75,3 квадратных метра, гараж-бокс и два легковых автомобиля Kia Ceed JD и Hyundai Solaris.Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин задекларировал в 2021 году 46,8 миллиона рублей. В 2020 году он заработал более 40 миллионов рублей. В собственности по-прежнему находятся земельный участок, таунхаус, жилой дом и квартира, а также легковой автомобиль Mercedes S-400 4matic, легковой автомобиль Lexus LX 570.
https://realty.ria.ru/20220411/restavratsiya-1782881728.html
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москва, алексей хрипун, сергей черемин
19:03 15.04.2022 (обновлено: 19:08 15.04.2022)
 
Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году

Начальник Главконтроля Данчиков стал самым богатым министром Москвы в 2021 году

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым министром правительства Москвы в 2021 году стал Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, заработавший 63,9 миллиона рублей, самым бедным глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, следует из опубликованных данных.
Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков задекларировал доход в 63,9 миллиона рублей, в 2020 году он заработал 12,9 миллиона рублей. В собственности у него по-прежнему находится две квартиры, а также машиноместо и легковой автомобиль BMW X5 xDrive40i.
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Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко задекларировал 14,37 миллиона рублей, в прошлом 2020 году он заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности у него половина квартиры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун задекларировал в 2021 году 15,2 миллиона рублей. В 2020 году он заработал 127 миллионов 964 тысячи рублей. У него в собственности два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2890 и 1761 квадратных метра, земельный участок для благоустройства площадью 528 квадратных метров и жилой дом 48,4 квадратных метра, а также легковой автомобиль Volkswagen Touareg, снегоболотоход Polaris Sportsman 550 X2. Кроме того, в собственности появилась квартира площадью 200,5 квадратных метров, машиноместо и нежилое помещение в 8 квадратных метров.
Глава департамента образования и науки Александр Молотков задекларировал в 2021 году доход в 9,74 миллиона рублей. В 2020 году его доход составил 14,7 миллиона рублей. В его собственности садовый участок площадью 600 квадратных метров, квартира площадью 75,3 квадратных метра, гараж-бокс и два легковых автомобиля Kia Ceed JD и Hyundai Solaris.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин задекларировал в 2021 году 46,8 миллиона рублей. В 2020 году он заработал более 40 миллионов рублей. В собственности по-прежнему находятся земельный участок, таунхаус, жилой дом и квартира, а также легковой автомобиль Mercedes S-400 4matic, легковой автомобиль Lexus LX 570.
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