19:03 15.04.2022 (обновлено: 19:08 15.04.2022)
Начальник Главконтроля стал самым богатым министром Москвы в 2021 году
Начальник Главконтроля Данчиков стал самым богатым министром Москвы в 2021 году
Здание мэрии Москвы на Тверской улице. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым министром правительства Москвы в 2021 году стал Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, заработавший 63,9 миллиона рублей, самым бедным глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, следует из опубликованных данных.
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Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко задекларировал 14,37 миллиона рублей, в прошлом 2020 году он заработал 14,5 миллиона рублей. В собственности у него половина квартиры.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун задекларировал в 2021 году 15,2 миллиона рублей. В 2020 году он заработал 127 миллионов 964 тысячи рублей. У него в собственности два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2890 и 1761 квадратных метра, земельный участок для благоустройства площадью 528 квадратных метров и жилой дом 48,4 квадратных метра, а также легковой автомобиль Volkswagen Touareg, снегоболотоход Polaris Sportsman 550 X2. Кроме того, в собственности появилась квартира площадью 200,5 квадратных метров, машиноместо и нежилое помещение в 8 квадратных метров.
Глава департамента образования и науки Александр Молотков задекларировал в 2021 году доход в 9,74 миллиона рублей. В 2020 году его доход составил 14,7 миллиона рублей. В его собственности садовый участок площадью 600 квадратных метров, квартира площадью 75,3 квадратных метра, гараж-бокс и два легковых автомобиля Kia Ceed JD и Hyundai Solaris.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин задекларировал в 2021 году 46,8 миллиона рублей. В 2020 году он заработал более 40 миллионов рублей. В собственности по-прежнему находятся земельный участок, таунхаус, жилой дом и квартира, а также легковой автомобиль Mercedes S-400 4matic, легковой автомобиль Lexus LX 570.