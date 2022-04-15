https://ria.ru/20220415/dokhod-1783789225.html

Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году

Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022

Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году

Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T18:05

2022-04-15T18:05

2022-04-15T19:33

политика

борис невзоров

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов рублей, следует из опубликованных на сайте Совета Федерации деклараций парламентариев.В 2020 году парламентарий заработал 4 миллиарда 181 миллион рублей. В автопарке Пономарева указаны Bentley, Ferrari и ГАЗ-21.На втором месте по величине дохода в 2021 году идёт карельский сенатор Игорь Зубарев с 2 миллиардами 138 миллионами рублей, на третьем - представитель Калининградской области Александр Ярошук, который задекларировал за прошлый год доход в 380,2 миллиона рублей.Среди "богачей" и второй сенатор от Камчатки Борис Невзоров, задекларировавший доход в 286 миллионов 447 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220405/ukraina-1781955237.html

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политика, борис невзоров, совет федерации рф