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Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
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Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году
Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году - РИА Новости, 15.04.2022
Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году
Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T18:05
2022-04-15T19:33
политика
борис невзоров
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов рублей, следует из опубликованных на сайте Совета Федерации деклараций парламентариев.В 2020 году парламентарий заработал 4 миллиарда 181 миллион рублей. В автопарке Пономарева указаны Bentley, Ferrari и ГАЗ-21.На втором месте по величине дохода в 2021 году идёт карельский сенатор Игорь Зубарев с 2 миллиардами 138 миллионами рублей, на третьем - представитель Калининградской области Александр Ярошук, который задекларировал за прошлый год доход в 380,2 миллиона рублей.Среди "богачей" и второй сенатор от Камчатки Борис Невзоров, задекларировавший доход в 286 миллионов 447 тысяч рублей.
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политика, борис невзоров, совет федерации рф
18:05 15.04.2022 (обновлено: 19:33 15.04.2022)
 
Представитель Камчатки Пономарев стал самым богатым сенатором в 2021 году

Сенатор Валерий Пономарев стал самым богатым сенатором с доходом в 4,2 миллиарда рублей

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев . Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым сенатором по доходам за 2021 год вновь стал представитель Камчатки Валерий Пономарев, который заработал в 2021 году 4 миллиарда 217 миллионов рублей, следует из опубликованных на сайте Совета Федерации деклараций парламентариев.
В 2020 году парламентарий заработал 4 миллиарда 181 миллион рублей. В автопарке Пономарева указаны Bentley, Ferrari и ГАЗ-21.
На втором месте по величине дохода в 2021 году идёт карельский сенатор Игорь Зубарев с 2 миллиардами 138 миллионами рублей, на третьем - представитель Калининградской области Александр Ярошук, который задекларировал за прошлый год доход в 380,2 миллиона рублей.
Среди "богачей" и второй сенатор от Камчатки Борис Невзоров, задекларировавший доход в 286 миллионов 447 тысяч рублей.
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