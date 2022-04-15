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Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года - РИА Новости, 15.04.2022
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Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года
Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года - РИА Новости, 15.04.2022
Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года
Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2021 года стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший более 3,5 миллиарда рублей, самый маленький доход оказался у... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:22
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2021 года стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший более 3,5 миллиарда рублей, самый маленький доход оказался у депутата от фракции "Новые люди" Антона Ткачева - 1,1 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.При этом, согласно опубликованным ранее сведениям, доход Блоцкого в 2020 году составил порядка 284,3 миллиона рублей.
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кпрф, госдума рф
17:22 15.04.2022 (обновлено: 17:28 15.04.2022)
 
Депутат Блоцкий от КПРФ стал самым богатым в Госдуме по итогам 2021 года

Самым богатым депутатом Госдумы стал Владимир Блоцкий, заработавший 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Владимир Блоцкий
Депутат Владимир Блоцкий - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Самым богатым депутатом Госдумы по итогам 2021 года стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший более 3,5 миллиарда рублей, самый маленький доход оказался у депутата от фракции "Новые люди" Антона Ткачева - 1,1 миллиона рублей, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
При этом, согласно опубликованным ранее сведениям, доход Блоцкого в 2020 году составил порядка 284,3 миллиона рублей.
Информационная война - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 19:24
Запад имеет "колоссальные" силы для инфовойны с Россией, заявили в Госдуме
 
КПРФГосдума РФ
 
 
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