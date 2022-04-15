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Глава Минэнерго стал четвертым в правительстве по размеру дохода - РИА Новости, 15.04.2022
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Глава Минэнерго стал четвертым в правительстве по размеру дохода
Глава Минэнерго стал четвертым в правительстве по размеру дохода - РИА Новости, 15.04.2022
Глава Минэнерго стал четвертым в правительстве по размеру дохода
Доход главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова по итогам 2021 года сократился до 124,6 миллиона рублей, он опустился на четвертое место среди членов правительства... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T17:14
2022-04-15T17:14
экономика
николай шульгинов
денис мантуров
юрий трутнев
виталий савельев
русгидро
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова по итогам 2021 года сократился до 124,6 миллиона рублей, он опустился на четвертое место среди членов правительства по размеру заработка, следует из материалов на сайте правительства.Первым в списке по-прежнему остается глава Минпромторга Денис Мантуров, на втором месте - вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а третьим стал глава Минтранса Виталий Савельев.Годом ранее Шульгинов заработал 201,7 миллиона рублей и был на третьем месте среди членов правительства. Пост министра энергетики он занял в ноябре 2020 года, до этого он чуть более пяти лет возглавлял компанию "Русгидро".Ранее в интервью газете "Известия" Шульгинов рассказал, что продал свою недвижимость в Европе в 2021 году. В декларации за 2020 год у него в собственности совместно с женой значился жилой дом в Испании площадью 284,2 квадратного метра. В новой декларации этого дома нет.Доходы курирующего ТЭК вице-премьера Александар Новака также снизились. По итогам 2021 года его заработок сократился до 26,1 миллиона с 43,8 миллиона рублей в 2020 году.
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экономика, николай шульгинов, денис мантуров, юрий трутнев, виталий савельев, русгидро
17:14 15.04.2022
 
Глава Минэнерго стал четвертым в правительстве по размеру дохода

Глава Минэнерго Шульгинов стал четвертым в правительстве по размеру дохода в 2021 году

© Фото : "Минэнерго"Министр энергетики Николай Шульгинов
Министр энергетики Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : "Минэнерго"
Министр энергетики Николай Шульгинов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Доход главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова по итогам 2021 года сократился до 124,6 миллиона рублей, он опустился на четвертое место среди членов правительства по размеру заработка, следует из материалов на сайте правительства.
Первым в списке по-прежнему остается глава Минпромторга Денис Мантуров, на втором месте - вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а третьим стал глава Минтранса Виталий Савельев.
Годом ранее Шульгинов заработал 201,7 миллиона рублей и был на третьем месте среди членов правительства. Пост министра энергетики он занял в ноябре 2020 года, до этого он чуть более пяти лет возглавлял компанию "Русгидро".
Ранее в интервью газете "Известия" Шульгинов рассказал, что продал свою недвижимость в Европе в 2021 году. В декларации за 2020 год у него в собственности совместно с женой значился жилой дом в Испании площадью 284,2 квадратного метра. В новой декларации этого дома нет.
Доходы курирующего ТЭК вице-премьера Александар Новака также снизились. По итогам 2021 года его заработок сократился до 26,1 миллиона с 43,8 миллиона рублей в 2020 году.
Генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 18:59
Шульгинов призвал компании поставлять больше угля на внутренний рынок
 
ЭкономикаНиколай ШульгиновДенис МантуровЮрий ТрутневВиталий СавельевРусГидро
 
 
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