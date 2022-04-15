https://ria.ru/20220415/dnr-1783776736.html

В ДНР за неделю погибли более 300 человек

В ДНР за неделю погибли более 300 человек - РИА Новости, 15.04.2022

В ДНР за неделю погибли более 300 человек

В Донецкой народной республике с 8 по 14 апреля погибли 209 сотрудников силовых структур и 105 гражданских, пострадали 691 сотрудник силовых структур и 184... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T17:22

2022-04-15T17:22

2022-04-15T17:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике с 8 по 14 апреля погибли 209 сотрудников силовых структур и 105 гражданских, пострадали 691 сотрудник силовых структур и 184 мирных жителей, свидетельствуют данные омбудсмена республики.Согласно информации, опубликованной на официальном сайте, общее количество погибших с 2014 года составляет 6585 человек, в том числе 98 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, мариуполь