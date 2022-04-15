https://ria.ru/20220415/dnr-1783749474.html

Украинские войска за десять минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.04.2022

Украинские войска за десять минут обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за десять минут три раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:01

2022-04-15T16:01

2022-04-15T16:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

горловка

владимир путин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 15 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут три раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, в том числе Донецк и Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Железная Балка: выпущено десять гранат из СПГ; 15.37 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт город Донецк (Кировский район): выпущен один снаряд калибром 152 миллиметра, два снаряда калибром 122 миллиметра; 15.40 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 14 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), горловка, владимир путин, донецкая народная республика, стирол