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Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего - РИА Новости, 15.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220415/bodrov-1783690686.html
Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего
Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего - РИА Новости, 15.04.2022
Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего
Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в российский прокат 12 мая, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Трейлер ленты опубликован на... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T12:46
2022-04-15T12:47
культура
новости культуры
сергей сельянов
санкт-петербург
бодров сергей (старший)
кино и сериалы
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в российский прокат 12 мая, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Трейлер ленты опубликован на YouTube-канале студии. Главный герой ленты сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора, которую пациенты считают магом. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру, но оказывается, что врачу самой нравится ее пациент, и она хочет добиться его расположения. В главных ролях снялись Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева. Бодров - старший также написал сценарий картины. Продюсер проекта — Сергей Сельянов. Фильм снимался в Санкт-Петербурге и области.
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новости культуры, сергей сельянов, санкт-петербург, бодров сергей (старший), кино и сериалы
12:46 15.04.2022 (обновлено: 12:47 15.04.2022)
 
Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего

Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в прокат 12 мая

© Кинокомпания "СТВ"/YoutubeКадр из фильма "Дышите свободно"
Кадр из фильма Дышите свободно
© Кинокомпания "СТВ"/Youtube
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в российский прокат 12 мая, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Трейлер ленты опубликован на YouTube-канале студии.
Главный герой ленты сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора, которую пациенты считают магом. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру, но оказывается, что врачу самой нравится ее пациент, и она хочет добиться его расположения.
В главных ролях снялись Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева. Бодров - старший также написал сценарий картины. Продюсер проекта — Сергей Сельянов.
Фильм снимался в Санкт-Петербурге и области.
Актеры Тихон Жизневский, Антон Момот, Федор Лавров, оператор Андрей Найденов, продюсер Наталья Мокрицкая, актер Андрей Мерзликин, сценарист Юрий Ненев и продюсер Вадим Верещагин (слева направо) на премьере российского военно-драматического фильма Первый Оскар режиссёра Сергея Мокрицкого в кинотеатре Художественный - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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