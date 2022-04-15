https://ria.ru/20220415/bodrov-1783690686.html

Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего

Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего - РИА Новости, 15.04.2022

Стало известно, когда в прокат выйдет новый фильм Сергея Бодрова - старшего

Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в российский прокат 12 мая, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Трейлер ленты опубликован на... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T12:46

2022-04-15T12:46

2022-04-15T12:47

культура

новости культуры

сергей сельянов

санкт-петербург

бодров сергей (старший)

кино и сериалы

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Драма Сергея Бодрова - старшего "Дышите свободно" выйдет в российский прокат 12 мая, сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ. Трейлер ленты опубликован на YouTube-канале студии. Главный герой ленты сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора, которую пациенты считают магом. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру, но оказывается, что врачу самой нравится ее пациент, и она хочет добиться его расположения. В главных ролях снялись Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева. Бодров - старший также написал сценарий картины. Продюсер проекта — Сергей Сельянов. Фильм снимался в Санкт-Петербурге и области.

https://ria.ru/20220414/premiere-1783384625.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей сельянов, санкт-петербург, бодров сергей (старший), кино и сериалы