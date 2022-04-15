Россияне назвали наиболее привлекательные города для открытия бизнеса
Опрос "Работы.ру" показал, что 51 процент россиян хотят открыть свой бизнес в Москве
Молодой человек за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Краснодар кажутся россиянам наиболее привлекательными для того, чтобы открыть там собственный бизнес, в число городов-лидеров также вошли Сочи и Екатеринбург, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Наиболее привлекательным городом для открытия собственного бизнеса 51% опрошенных назвали Москву. В столице 28% респондентов хотели бы открыть бизнес в IT, 25% в отрасли управления персоналом, а 19% — в строительстве", – говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,4 тысячи жителей из всех регионов РФ.
На втором месте по привлекательности для предпринимателей ожидаемо оказался Петербург, за который проголосовали 36% участников исследования. Там самыми привлекательными сферами для бизнеса стали культура и развлечения (21%), дизайн и творчество (18%), а также IT (14%).
В Краснодаре бизнес хотел бы открыть каждый пятый опрошенный житель России (19%). Самые популярные сферы там — туризм и гостиничное дело (22%), бытовые услуги (17%) и общественное питание (14%). Еще 17% выбрали для открытия бизнеса Сочи. В этом городе самыми привлекательными сферами для бизнеса стали дизайн и творчество (23%), туризм и гостиничное дело (19%), а также общественное питание (18%).
Пятерку самых популярных городов для предпринимателей замыкает Екатеринбург, который выбрали 16% респондентов. Там 24% открыли бы бизнес в сфере производства, 19% — в отрасли общественного питания, а 15% — в дизайне и творчестве. Еще 14% участников исследования выбрали для бизнеса Казань, по 10% — Новосибирск и Калининград, 9% — Нижний Новгород, а 8% — Тюмень.
Исследование показало, что открыть собственный бизнес хотели бы 46% его участников, из них более половины - 57% отметили, что готовы переехать в другой город, чтобы открыть свое дело.
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