14:28 15.04.2022 (обновлено: 14:53 15.04.2022)
Поездка Байдена в Киев не планируется, заявили в Белом доме
В Белом доме опровергли планы организации поездки Байдена в Киев
© AP Photo / Carolyn KasterАмериканский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина
© AP Photo / Carolyn Kaster
Американский президент Джо Байден во время выступления в штате Северная Каролина. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Белом доме после заявления президента США Джо Байдена о готовности лично поехать в Киев заявили, что его поездка на Украину не планируется.
В четверг президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у него состоялось традиционное краткое общение с журналистами "на ногах", в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. На вопрос, готов ли он поехать сам, Байден утвердительно ответил: "Да".
После этого заявления Байдена пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в выпуске подкаста Pod Sace America задали вопрос, действительно ли обсуждается поездка Байдена на Украину. "Нет", - ответила Псаки. По ее словам, Байден "готов ко всему", в том числе к поездке на Украину. Однако о его поездке туда речь, по ее словам, не идет.
"Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал (премьер Британии) Борис Джонсон - ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США", - заявила Псаки.