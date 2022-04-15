https://ria.ru/20220415/bayden-1783725480.html

Поездка Байдена в Киев не планируется, заявили в Белом доме

Поездка Байдена в Киев не планируется, заявили в Белом доме - РИА Новости, 15.04.2022

Поездка Байдена в Киев не планируется, заявили в Белом доме

В Белом доме после заявления президента США Джо Байдена о готовности лично поехать в Киев заявили, что его поездка на Украину не планируется. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T14:28

2022-04-15T14:28

2022-04-15T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. В Белом доме после заявления президента США Джо Байдена о готовности лично поехать в Киев заявили, что его поездка на Украину не планируется.В четверг президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться с визитом в Киев. Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у него состоялось традиционное краткое общение с журналистами "на ногах", в ходе которого Байдена спросили, готов ли он отправить кого-то из членов своей администрации в Киев. В ответ Байден сказал, что решение на этот счет пока не принято. Однако затем президента США попросили уточнить, кто мог бы претендовать на эту роль. На вопрос, готов ли он поехать сам, Байден утвердительно ответил: "Да".После этого заявления Байдена пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки в выпуске подкаста Pod Sace America задали вопрос, действительно ли обсуждается поездка Байдена на Украину. "Нет", - ответила Псаки. По ее словам, Байден "готов ко всему", в том числе к поездке на Украину. Однако о его поездке туда речь, по ее словам, не идет."Мы не отправляем президента на Украину. Я скажу вам вот что: то, что сделал (премьер Британии) Борис Джонсон - ехал, по-видимому, восемь часов на поезде через зону боевых действий, чтобы добраться до центра Украины. Так что нет, это не входит в планы президента США", - заявила Псаки.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, украина, дженнифер псаки, сша, ситуация в днр и лнр, киев