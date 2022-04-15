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В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО - РИА Новости, 15.04.2022
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В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО
В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО - РИА Новости, 15.04.2022
В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО
Арктика может стать новой зоной для соперничества НАТО и России из-за местных природных богатств, а также нового витка гонки вооружений, пишет немецкий журнал... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T14:43
2022-04-15T17:35
цены на нефть
йенс столтенберг
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арктика
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Арктика может стать новой зоной для соперничества НАТО и России из-за местных природных богатств, а также нового витка гонки вооружений, пишет немецкий журнал Stern.Автор материала Руне Вейхерт отметил, что генсек альянса Йенс Столтенберг уделяет Арктическому региону повышенное внимание, а на фоне украинского кризиса его важность еще больше возросла. "Это регион, имеющий стратегическое значение для безопасности всего Евроатлантического региона, он имеет решающее значение для коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. Это также регион растущей стратегической конкуренции", — заявлял Столтенберг.Однако реальной причиной внимания НАТО к Арктике СМИ назвало ресурсы, которые стали востребованнее во время топливного дефицита, спровоцированного антироссийскими санкциями. "Природные ресурсы, такие как газ и нефть, в основном находятся в российской части Арктики. Даже если Европа захочет отделить себя от ископаемого топлива из России, континент все равно зависит от нее. Но дело не только в газе и нефти. Полезные ископаемые, рыбные запасы, более короткие судоходные пути между Азией и Европой — все это делает Арктику интересной для многих стран. Изменение климата и таяние льдов открыли ресурсы — или сделают это в ближайшие годы", — пишет Вейхерт.По его мнению, США и Канада уже принялись усиливать "северный фланг" альянса, состоящий также из датской Гренландии и Норвегии, подавая "знаки, адресованные России". Так, в марте в Норвегии прошли учения "Холодный ответ", в которых приняли участие 27 государств — как члены НАТО, так и ее партнеры."Присутствие НАТО не является провокацией. Скорее оно предназначено для того, чтобы избежать конфликта и сохранить мир. Тем не менее напряженность в регионе, по-видимому, не снизится, а возрастет", — подытоживается в статье.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html
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цены на нефть, йенс столтенберг, владимир путин, европа, россия, арктика, нато
14:43 15.04.2022 (обновлено: 17:35 15.04.2022)
 
В Германии назвали Арктику новой зоной соперничества России и НАТО

Stern: США и Канада вооружают "северный фланг" НАТО ради соперничества с Россией

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. LehmanЭскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Michael H. Lehman
Эскадренный миноносец ВМС США USS Farragut в Северном Ледовитом океане
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Арктика может стать новой зоной для соперничества НАТО и России из-за местных природных богатств, а также нового витка гонки вооружений, пишет немецкий журнал Stern.
Автор материала Руне Вейхерт отметил, что генсек альянса Йенс Столтенберг уделяет Арктическому региону повышенное внимание, а на фоне украинского кризиса его важность еще больше возросла. "Это регион, имеющий стратегическое значение для безопасности всего Евроатлантического региона, он имеет решающее значение для коммуникационных связей между Северной Америкой и Европой. Это также регион растущей стратегической конкуренции", — заявлял Столтенберг.
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Однако реальной причиной внимания НАТО к Арктике СМИ назвало ресурсы, которые стали востребованнее во время топливного дефицита, спровоцированного антироссийскими санкциями. "Природные ресурсы, такие как газ и нефть, в основном находятся в российской части Арктики. Даже если Европа захочет отделить себя от ископаемого топлива из России, континент все равно зависит от нее. Но дело не только в газе и нефти. Полезные ископаемые, рыбные запасы, более короткие судоходные пути между Азией и Европой — все это делает Арктику интересной для многих стран. Изменение климата и таяние льдов открыли ресурсы — или сделают это в ближайшие годы", — пишет Вейхерт.
По его мнению, США и Канада уже принялись усиливать "северный фланг" альянса, состоящий также из датской Гренландии и Норвегии, подавая "знаки, адресованные России". Так, в марте в Норвегии прошли учения "Холодный ответ", в которых приняли участие 27 государств — как члены НАТО, так и ее партнеры.
"Присутствие НАТО не является провокацией. Скорее оно предназначено для того, чтобы избежать конфликта и сохранить мир. Тем не менее напряженность в регионе, по-видимому, не снизится, а возрастет", — подытоживается в статье.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
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