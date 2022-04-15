https://ria.ru/20220415/agrarii-1783763312.html

Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс

Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022

Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс

Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-15T16:50

2022-04-15T16:50

2022-04-15T16:50

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

кировский район

донецкая народная республика

днр

лнр

признание днр и лнр в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он напомнил, что накануне в регионе состоялась коллегия агропромышленного комплекса региона, на которой губернатор Александр Дрозденко попросил агропромышленный комплекс оказать помощь фермерам ДНР и ЛНР посевным материалам. Уже на следующий день из Кировского района автомобиль, гружёный картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область."Фермерское хозяйство из Кировского района поделилось десятью тоннами картофеля сорта "Ред Скарлетт". Сорт раннеспелый, высокоурожайный и хорошо хранится. Всеволожская селекционная станция передала две тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора". Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества", - сказал собеседник агентства.В областной администрации уточнили, что акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта."Мы аграрии, как никто другой, понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html

https://ria.ru/20220301/otvetstvennost-1775756998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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