Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс
Картофель. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он напомнил, что накануне в регионе состоялась коллегия агропромышленного комплекса региона, на которой губернатор Александр Дрозденко попросил агропромышленный комплекс оказать помощь фермерам ДНР и ЛНР посевным материалам. Уже на следующий день из Кировского района автомобиль, гружёный картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область.
"Фермерское хозяйство из Кировского района поделилось десятью тоннами картофеля сорта "Ред Скарлетт". Сорт раннеспелый, высокоурожайный и хорошо хранится. Всеволожская селекционная станция передала две тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора". Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества", - сказал собеседник агентства.
В областной администрации уточнили, что акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.
"Мы аграрии, как никто другой, понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.