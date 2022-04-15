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Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20220415/agrarii-1783763312.html
Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс
Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс - РИА Новости, 15.04.2022
Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс
Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной... РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-15T16:50
2022-04-15T16:50
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
кировский район
донецкая народная республика
днр
лнр
признание днр и лнр в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.Он напомнил, что накануне в регионе состоялась коллегия агропромышленного комплекса региона, на которой губернатор Александр Дрозденко попросил агропромышленный комплекс оказать помощь фермерам ДНР и ЛНР посевным материалам. Уже на следующий день из Кировского района автомобиль, гружёный картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область."Фермерское хозяйство из Кировского района поделилось десятью тоннами картофеля сорта "Ред Скарлетт". Сорт раннеспелый, высокоурожайный и хорошо хранится. Всеволожская селекционная станция передала две тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора". Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества", - сказал собеседник агентства.В областной администрации уточнили, что акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта."Мы аграрии, как никто другой, понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
https://ria.ru/20220414/semena-1783550585.html
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ленинградская область
кировский район
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александр дрозденко, ленинградская область, кировский район, донецкая народная республика, днр, лнр, признание днр и лнр в россии, эвакуация жителей днр и лнр в россию, ситуация в днр и лнр
16:50 15.04.2022
 

Аграрии Ленобласти отправили 12 тонн семенного картофеля на Донбасс

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Аграрии Ленинградской области отравили коллегам в Донбассе 12 тонн семенного картофеля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Он напомнил, что накануне в регионе состоялась коллегия агропромышленного комплекса региона, на которой губернатор Александр Дрозденко попросил агропромышленный комплекс оказать помощь фермерам ДНР и ЛНР посевным материалам. Уже на следующий день из Кировского района автомобиль, гружёный картофелем, отправился на границу России, в Ростовскую область.
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"Фермерское хозяйство из Кировского района поделилось десятью тоннами картофеля сорта "Ред Скарлетт". Сорт раннеспелый, высокоурожайный и хорошо хранится. Всеволожская селекционная станция передала две тонны элитного семенного картофеля собственной селекции "Аврора". Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества", - сказал собеседник агентства.
В областной администрации уточнили, что акция помощи семенным материалом аграриям Донецкой и Луганской республик организована комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, региональными отделениями партии "Единая Россия" и Общероссийского народного фронта.
"Мы аграрии, как никто другой, понимаем наших коллег — им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной. Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности", — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
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