https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года

В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 14.04.2022

В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за первый квартал 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию 50% от годового плана жилья. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:04

2022-04-14T12:04

2022-04-14T12:04

амурская область

амурская область

жилье

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за первый квартал 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию 50% от годового плана жилья.Как уточняет правительство Приамурья, в последние три года область перевыполняет утвержденный показатель ввода."Жилищное строительство в Амурской области идет хорошими темпами. За первый квартал 2022 года в области введено 50% от годового планового показателя жилья. На территории региона за год необходимо ввести 206 тысяч квадратных метров жилья, за январь-март ввели 101,5 тысячи квадратных метров. Многие люди уже заселились в свои новые квартиры. Кроме того, президент России озвучил решение о неизменности ставок по ипотечным кредитам и о продолжении действия льготных ипотечных программ, соответственно спрос на жилье также останется стабильным", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что в области выдано 88 разрешений на строительство жилья — 688,3 тысячи квадратных метров, и "рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается".Чтобы стимулировать жилищное строительство в регионе предусмотрены такие меры господдержки, как предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. В этом году планируется реализовать еще один вид поддержки – компенсацию процентной ставки по проектному финансированию."Региональный минстрой находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти, при необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - отметил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.По его словам планы первых трёх лет регионального проекта "Жилье" (2019-2021 годы) были перевыполнены. План на 2021 год был 220 тысяч квадратных метров, а было введено 226,3 тысячи квадратов."Сейчас в регионе в строительстве уже находится 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысячи квадратных метров. Это дает нам право уверенно говорить о том, что достижение показателя ввода жилья в 2022 году также будет обеспечено", — отметил Сибиряков.

https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html

https://ria.ru/20220406/trassa-1782087088.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, жилье