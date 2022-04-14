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В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 14.04.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html
В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года
В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года - РИА Новости, 14.04.2022
В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за первый квартал 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию 50% от годового плана жилья. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:04
2022-04-14T12:04
амурская область
амурская область
жилье
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за первый квартал 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию 50% от годового плана жилья.Как уточняет правительство Приамурья, в последние три года область перевыполняет утвержденный показатель ввода."Жилищное строительство в Амурской области идет хорошими темпами. За первый квартал 2022 года в области введено 50% от годового планового показателя жилья. На территории региона за год необходимо ввести 206 тысяч квадратных метров жилья, за январь-март ввели 101,5 тысячи квадратных метров. Многие люди уже заселились в свои новые квартиры. Кроме того, президент России озвучил решение о неизменности ставок по ипотечным кредитам и о продолжении действия льготных ипотечных программ, соответственно спрос на жилье также останется стабильным", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Губернатор добавил, что в области выдано 88 разрешений на строительство жилья — 688,3 тысячи квадратных метров, и "рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается".Чтобы стимулировать жилищное строительство в регионе предусмотрены такие меры господдержки, как предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. В этом году планируется реализовать еще один вид поддержки – компенсацию процентной ставки по проектному финансированию."Региональный минстрой находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти, при необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - отметил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.По его словам планы первых трёх лет регионального проекта "Жилье" (2019-2021 годы) были перевыполнены. План на 2021 год был 220 тысяч квадратных метров, а было введено 226,3 тысячи квадратов."Сейчас в регионе в строительстве уже находится 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысячи квадратных метров. Это дает нам право уверенно говорить о том, что достижение показателя ввода жилья в 2022 году также будет обеспечено", — отметил Сибиряков.
https://ria.ru/20220412/professionalitet-1783094246.html
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амурская область, жилье
12:04 14.04.2022
 

В Приамурье сдали половину годового плана жилья за первый квартал 2022 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНа набережной реки Амур в городе Благовещенск
На набережной реки Амур в городе Благовещенск - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
На набережной реки Амур в городе Благовещенск. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 апр – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что за первый квартал 2022 года в регионе сдано в эксплуатацию 50% от годового плана жилья.
Как уточняет правительство Приамурья, в последние три года область перевыполняет утвержденный показатель ввода.
"Жилищное строительство в Амурской области идет хорошими темпами. За первый квартал 2022 года в области введено 50% от годового планового показателя жилья. На территории региона за год необходимо ввести 206 тысяч квадратных метров жилья, за январь-март ввели 101,5 тысячи квадратных метров. Многие люди уже заселились в свои новые квартиры. Кроме того, президент России озвучил решение о неизменности ставок по ипотечным кредитам и о продолжении действия льготных ипотечных программ, соответственно спрос на жилье также останется стабильным", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Губернатор добавил, что в области выдано 88 разрешений на строительство жилья — 688,3 тысячи квадратных метров, и "рисков срыва сроков сдачи объектов не отмечается".
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
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Амурская область вошла в федеральный проект "Профессионалитет"
Чтобы стимулировать жилищное строительство в регионе предусмотрены такие меры господдержки, как предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта, возмещение затрат на технологическое присоединение к инженерным сетям. В этом году планируется реализовать еще один вид поддержки – компенсацию процентной ставки по проектному финансированию.
"Региональный минстрой находится в постоянном взаимодействии с застройщиками, производителями строительных материалов, федеральными органами власти, при необходимости компаниям будут оказываться дополнительные меры государственной поддержки. Все возникающие вопросы будут решаться оперативно, что позволит не допустить дестабилизации отрасли", - отметил министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков.
По его словам планы первых трёх лет регионального проекта "Жилье" (2019-2021 годы) были перевыполнены. План на 2021 год был 220 тысяч квадратных метров, а было введено 226,3 тысячи квадратов.
"Сейчас в регионе в строительстве уже находится 117 многоквартирных домов площадью 575,3 тысячи квадратных метров. Это дает нам право уверенно говорить о том, что достижение показателя ввода жилья в 2022 году также будет обеспечено", — отметил Сибиряков.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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