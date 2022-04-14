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Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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https://ria.ru/20220414/video-1783520710.html
Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине
Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине
Минобороны РФ показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и переносных противотанковых ракетных комплексов РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:14
2022-04-14T14:14
обострение ситуации в днр и лнр
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и переносных противотанковых ракетных комплексов "Фагот" в ходе специальной военной операции.В ролике демонстрируется продвижение ракетного комплекса "Штурм-С" по лесной местности и полям, а также произведение выстрела. Кроме того, показана работа расчета "Фагота".В ведомстве отмечают, что расчеты противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и "Фагот" во время маневренных действий в условиях изменения высот использовали складки местности для укрытия позиций и поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей украинских войск."Здесь, конечно, обстановка не так, как на учениях… Когда видишь в визире противника, конечно, тяжеловато становится, это не то, что просто по мишени какой-то стрелять", - рассказал Георгий, командир противотанкового дивизиона.По его словам, комплекс "Штурм-С" предназначен для работы, в основном, по танкам и бронированным машинам."Но и по низколетящим целям, если вертолет выйдет и буду в позиции, то и по вертолету "Штурм-С" спокойно отработает", - заключил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html
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353
60
353
60
Работа противотанковых ракетных комплексов на Украине
Минобороны России публикует кадры работы в ходе операции на Украине противотанковых ракетных комплексов - самоходных "Штурм-С" и переносных "Фагот" Минобороны РФ показало работу противотанковых подразделений на Украине
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60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
14:14 14.04.2022
 
Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине

Минобороны опубликовало видео работы противотанковых подразделений на Украине

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и переносных противотанковых ракетных комплексов "Фагот" в ходе специальной военной операции.
В ролике демонстрируется продвижение ракетного комплекса "Штурм-С" по лесной местности и полям, а также произведение выстрела. Кроме того, показана работа расчета "Фагота".
В ведомстве отмечают, что расчеты противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" и "Фагот" во время маневренных действий в условиях изменения высот использовали складки местности для укрытия позиций и поражения наземной бронированной техники, а также низколетящих воздушных целей украинских войск.
"Здесь, конечно, обстановка не так, как на учениях… Когда видишь в визире противника, конечно, тяжеловато становится, это не то, что просто по мишени какой-то стрелять", - рассказал Георгий, командир противотанкового дивизиона.
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По его словам, комплекс "Штурм-С" предназначен для работы, в основном, по танкам и бронированным машинам.
"Но и по низколетящим целям, если вертолет выйдет и буду в позиции, то и по вертолету "Штурм-С" спокойно отработает", - заключил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Согласно статистике Минобороны РФ на 14 апреля, с начала операции уничтожено 90% танков и других бронированных машин Украины (2179 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 86% военных самолетов (131 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
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