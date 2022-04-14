https://ria.ru/20220414/vandalizm-1783569749.html

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии - РИА Новости, 14.04.2022

Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии

В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стене "Hier ruhen russische... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:59

2022-04-14T16:59

2022-04-14T18:42

в мире

германия

происшествия

мид германии

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783575653_25:0:695:377_1920x0_80_0_0_d5d7e32cf9c4f703af8959f6bae77b81.jpg

БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стене "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные"), посольство РФ в ФРГ выразило возмущение очередным актов вандализма в отношении советских воинских захоронений в ФРГ."Возмущены очередным актом осквернения советского воинского захоронения в городе Гросс-Циммерн (Гессен). В размещённой на мемориальной стеле надписи "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные") неизвестными было повреждено слово "russische" ("русские"). Рассматриваем данную выходку как грубое проявление вандализма", - заявили в дипмиссии журналистам."Вновь обратили внимание германских партнёров на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории ФРГ. Потребовали установить виновных и привлечь их к ответственности. Призвали обеспечить безопасность военно-мемориальных объектов в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - отметили там.В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии также направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.

https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html

https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, происшествия, мид германии, великая отечественная война (1941-1945)