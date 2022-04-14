https://ria.ru/20220414/vandalizm-1783569749.html
Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии
Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии - РИА Новости, 14.04.2022
Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии
В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стене "Hier ruhen russische... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:59
2022-04-14T16:59
2022-04-14T18:42
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германия
происшествия
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великая отечественная война (1941-1945)
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БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стене "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные"), посольство РФ в ФРГ выразило возмущение очередным актов вандализма в отношении советских воинских захоронений в ФРГ."Возмущены очередным актом осквернения советского воинского захоронения в городе Гросс-Циммерн (Гессен). В размещённой на мемориальной стеле надписи "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные") неизвестными было повреждено слово "russische" ("русские"). Рассматриваем данную выходку как грубое проявление вандализма", - заявили в дипмиссии журналистам."Вновь обратили внимание германских партнёров на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории ФРГ. Потребовали установить виновных и привлечь их к ответственности. Призвали обеспечить безопасность военно-мемориальных объектов в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - отметили там.В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии также направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.
https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, происшествия, мид германии, великая отечественная война (1941-1945)
16:59 14.04.2022 (обновлено: 18:42 14.04.2022)
Неизвестные осквернили советское воинское захоронение в Германии
Посольство России в ФРГ возмутилось очередным актом осквернения воинских захоронений
БЕРЛИН, 14 апр – РИА Новости. В городе Гросс-Циммерн в федеральной земле Гессен неизвестные повредили слово "русские" (нем. russische) в надписи на мемориальной стене "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные"), посольство РФ в ФРГ выразило возмущение очередным актов вандализма в отношении советских воинских захоронений в ФРГ.
"Возмущены очередным актом осквернения советского воинского захоронения в городе Гросс-Циммерн (Гессен
). В размещённой на мемориальной стеле надписи "Hier ruhen russische Kriegsgefangene" ("Здесь покоятся русские военнопленные") неизвестными было повреждено слово "russische" ("русские"). Рассматриваем данную выходку как грубое проявление вандализма", - заявили в дипмиссии журналистам.
"Вновь обратили внимание германских партнёров на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов на территории ФРГ
. Потребовали установить виновных и привлечь их к ответственности. Призвали обеспечить безопасность военно-мемориальных объектов в соответствии с соглашением между правительством РФ
и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года", - отметили там.
В ночь на 7 апреля неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине
, облив его красной краской и исписав антироссийскими лозунгами. Монумент в Трептов-парке был возведен в честь павших солдат Советского Союза в битве за Берлин в 1945 году. Посольство России в Берлине направило ноту протеста в МИД Германии
с требованием устранить последствия атаки вандалов, что было оперативно сделано уже 8 апреля.
Подвиг героя Великой Отечественной войны Николая Масалова, вынесшего в апреле 1945 года из-под огня немецкого ребенка, лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича - фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, а правой сжимает меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
В конце марта ряд военных советских мемориалов в Берлине уже подвергся атаке неизвестных вандалов, в том числе в Трептов-парке и в Тиргартене, заявили ранее РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. В связи с данными инцидентами посольство РФ в Германии также направило ноту в МИД ФРГ, указав на недопустимость осквернения советских воинских захоронений и мемориалов.