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Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html
Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях
Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях - РИА Новости, 14.04.2022
Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях
"Помощь" западных стран киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в военных преступлениях, заявил глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:42
2022-04-14T17:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
совет федерации рф
андрей климов
ситуация в днр и лнр
нато
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. "Помощь" западных стран киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в военных преступлениях, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Считаю, что "помощь" Запада киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в многочисленных военных преступлениях их прозападных подручных на протяжении последних восьми лет", - написал политик в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жизненно необходимо пресекать натовскую смертоносную "помощь" украинским боевикам: "исключать попадания натовских военных грузов ради сохранения человеческих жизней и предотвращения разрушения городов и сел".Для этого, возможно, придётся не только уничтожать опасные грузы, но и ликвидировать все возможные пути их доставки по украинской территории, написал Климов. "Вся ответственность за последствия ляжет на натовских провокаторов. Нам же нельзя допустить продления агонии бесовщины в соседней нам стране", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр, нато
17:42 14.04.2022
 
Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях

Сенатор Климов назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. "Помощь" западных стран киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в военных преступлениях, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Считаю, что "помощь" Запада киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в многочисленных военных преступлениях их прозападных подручных на протяжении последних восьми лет", - написал политик в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жизненно необходимо пресекать натовскую смертоносную "помощь" украинским боевикам: "исключать попадания натовских военных грузов ради сохранения человеческих жизней и предотвращения разрушения городов и сел".
Для этого, возможно, придётся не только уничтожать опасные грузы, но и ликвидировать все возможные пути их доставки по украинской территории, написал Климов. "Вся ответственность за последствия ляжет на натовских провокаторов. Нам же нельзя допустить продления агонии бесовщины в соседней нам стране", - заключил сенатор.
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