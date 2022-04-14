https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html

Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях

Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях - РИА Новости, 14.04.2022

Сенатор назвал помощь Запада Киеву соучастием в военных преступлениях

"Помощь" западных стран киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в военных преступлениях, заявил глава комиссии Совфеда по РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:42

2022-04-14T17:42

2022-04-14T17:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

совет федерации рф

андрей климов

ситуация в днр и лнр

нато

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. "Помощь" западных стран киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в военных преступлениях, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Считаю, что "помощь" Запада киевскому режиму должна быть официально квалифицирована как соучастие натовцев в многочисленных военных преступлениях их прозападных подручных на протяжении последних восьми лет", - написал политик в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что жизненно необходимо пресекать натовскую смертоносную "помощь" украинским боевикам: "исключать попадания натовских военных грузов ради сохранения человеческих жизней и предотвращения разрушения городов и сел".Для этого, возможно, придётся не только уничтожать опасные грузы, но и ликвидировать все возможные пути их доставки по украинской территории, написал Климов. "Вся ответственность за последствия ляжет на натовских провокаторов. Нам же нельзя допустить продления агонии бесовщины в соседней нам стране", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр, нато