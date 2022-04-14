https://ria.ru/20220414/ukraina-1783550004.html

Боец нацгвардии Украины рассказал, как их обмануло командование

Боец нацгвардии Украины рассказал, как их обмануло командование - РИА Новости, 14.04.2022

Боец нацгвардии Украины рассказал, как их обмануло командование

Украинские командиры обещают не отправлять солдат нацгвардии Украины в зону боевых действий, однако впоследствии отправляют именно туда, рассказал журналистам... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:52

2022-04-14T15:52

2022-04-14T18:01

юрий береза

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские командиры обещают не отправлять солдат нацгвардии Украины в зону боевых действий, однако впоследствии отправляют именно туда, рассказал журналистам добровольно сдавший оружие нацгвардеец Дмитрий.Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."С нами поступили очень подло, как таковой боевой подготовки с нами никто не проводил, держать оружие и перезаряжать магазины – это не подготовка. К нам дважды приезжал в расположение Юрий Береза (командир полка специального назначения "Днепр-1" главного управления министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области – ред.) говорил, что нас не будут посылать в зону боевых действий, что будем задействоваться в охране каких-либо объектов в Днепропетровской области", - рассказал Дмитрий.Нацгвардеец уточнил, что в итоге группу в которой он находился ночью привезли в Рубежное, за которое идут бои в Донбассе. Он рассказал, что почти сутки группа просидела на каком-то объекте без еды и боеприпасов под плотным минометным огнем.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/natsgvardeets-1783523727.html

https://ria.ru/20220414/konflikt-1783508655.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Говорили, что не будут отправлять в зону боевых действий" – сдавшийся украинский нацгвардеец Боец Нацгвардии рассказал журналистам, что их обещали не отправлять в зону боевых действий. В итоге привезли в город Рубежное, на окраинах которого продолжаются бои. Без боеприпасов и еды, под плотным минометных огнем, солдаты просидели почти сутки. 2022-04-14T15:52 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юрий береза, владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире