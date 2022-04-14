15:52 14.04.2022 (обновлено: 18:01 14.04.2022)
Боец нацгвардии Украины рассказал, как их обмануло командование
Украинский нацгвардеец заявил, что их обещали не отправлять в зону боевых действий
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинские командиры обещают не отправлять солдат нацгвардии Украины в зону боевых действий, однако впоследствии отправляют именно туда, рассказал журналистам добровольно сдавший оружие нацгвардеец Дмитрий.
"С нами поступили очень подло, как таковой боевой подготовки с нами никто не проводил, держать оружие и перезаряжать магазины – это не подготовка. К нам дважды приезжал в расположение Юрий Береза (командир полка специального назначения "Днепр-1" главного управления министерства внутренних дел Украины в Днепропетровской области – ред.) говорил, что нас не будут посылать в зону боевых действий, что будем задействоваться в охране каких-либо объектов в Днепропетровской области", - рассказал Дмитрий.
Нацгвардеец уточнил, что в итоге группу в которой он находился ночью привезли в Рубежное, за которое идут бои в Донбассе. Он рассказал, что почти сутки группа просидела на каком-то объекте без еды и боеприпасов под плотным минометным огнем.
"По итогу вышло все с точностью до наоборот. Мы даже не знали куда привезли. Из боекомплекта было четыре магазина, даже сухпайка не было. Через сутки пришел какой-то командир. Мы сутки просидели под страшным минометным огнем. Я такого в жизни не слышал, даже не представляю, что испытывают жители Луганска, Донецка, это очень страшно. Это надо все заканчивать. Ребята, наше командование нас обманывает. В частности, наш случай. Это страшно", - прокомментировал ситуацию Дмитрий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.