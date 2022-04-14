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Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter - РИА Новости, 14.04.2022
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Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter - РИА Новости, 14.04.2022
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter
Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:30
2022-04-14T14:27
илон маск
в мире
twitter
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам США.Акции компании на предторгах уже подскочили в цене на 13%."Подотчетное лицо направило эмитенту (Twitter - ред.) письмо, содержащее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций эмитента. Лицо оценивает стоимость одной акции в 54,2 доллара", - говорится в заявлении.В начале апреля Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter."Я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за штуку, с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим началу инвестирования в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению о моих инвестициях. Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", - сообщил Маск в письме, прилагающемся к заявлению.Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов.Кроме того, миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией. "Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру ... Однако после того, как я осуществил свои инвестиции, я понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этой цели в своем нынешнем виде. Twitter нуждается в преобразовании в непубличную компанию", - поясняет Маск в письме.
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илон маск, в мире, twitter
13:30 14.04.2022 (обновлено: 14:27 14.04.2022)
 
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter

Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам США.
Акции компании на предторгах уже подскочили в цене на 13%.
"Подотчетное лицо направило эмитенту (Twitter - ред.) письмо, содержащее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций эмитента. Лицо оценивает стоимость одной акции в 54,2 доллара", - говорится в заявлении.
В начале апреля Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter.
"Я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за штуку, с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим началу инвестирования в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению о моих инвестициях. Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", - сообщил Маск в письме, прилагающемся к заявлению.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов.
Кроме того, миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией. "Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру ... Однако после того, как я осуществил свои инвестиции, я понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этой цели в своем нынешнем виде. Twitter нуждается в преобразовании в непубличную компанию", - поясняет Маск в письме.
 
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