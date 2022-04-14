https://ria.ru/20220414/twitter-1783509664.html
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter - РИА Новости, 14.04.2022
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter
Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении,... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:30
2022-04-14T13:30
2022-04-14T14:27
илон маск
в мире
twitter
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам США.Акции компании на предторгах уже подскочили в цене на 13%."Подотчетное лицо направило эмитенту (Twitter - ред.) письмо, содержащее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций эмитента. Лицо оценивает стоимость одной акции в 54,2 доллара", - говорится в заявлении.В начале апреля Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter."Я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за штуку, с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим началу инвестирования в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению о моих инвестициях. Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", - сообщил Маск в письме, прилагающемся к заявлению.Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов.Кроме того, миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией. "Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру ... Однако после того, как я осуществил свои инвестиции, я понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этой цели в своем нынешнем виде. Twitter нуждается в преобразовании в непубличную компанию", - поясняет Маск в письме.
https://ria.ru/20220413/dannye-1783234126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, в мире, twitter
13:30 14.04.2022 (обновлено: 14:27 14.04.2022)
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter
Илон Маск сообщил, что готов выкупить все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и богатейший человек в мире Илон Маск готов приобрести все акции Twitter по 54,2 доллара за штуку, говорится в его заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам США.
Акции компании на предторгах уже подскочили в цене на 13%.
"Подотчетное лицо направило эмитенту (Twitter
- ред.) письмо, содержащее предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций эмитента. Лицо оценивает стоимость одной акции в 54,2 доллара", - говорится в заявлении.
В начале апреля Маск сообщил о владении 9,2% акций Twitter.
"Я предлагаю купить 100% акций Twitter по цене $54,20 за штуку, с премией в 54% по сравнению с днем, предшествующим началу инвестирования в Twitter, и с премией в 38% по сравнению с днем, предшествующим публичному объявлению о моих инвестициях. Мое предложение является лучшим и окончательным, и если оно не будет принято, мне придется пересмотреть свою позицию акционера", - сообщил Маск в письме, прилагающемся к заявлению.
Согласно заявлению, общее количество акций Twitter составляет 800 641 166 штук. Таким образом, исходя из цены, предложенной Маском, компания оценивается в 43,4 миллиарда долларов.
Кроме того, миллиардер считает, что Twitter надо сделать непубличной компанией. "Я инвестировал в Twitter, поскольку верю в его потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру ... Однако после того, как я осуществил свои инвестиции, я понимаю, что компания не будет ни процветать, ни служить этой цели в своем нынешнем виде. Twitter нуждается в преобразовании в непубличную компанию", - поясняет Маск в письме.