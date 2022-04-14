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Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022
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Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен
Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022
Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен
Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:54
2022-04-14T22:54
экономика
алексей кудрин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
совет федерации рф
максим орешкин
цены
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой, считает помощник президента России Максим Орешкин."Главный ответ на цены - это увеличение предложения. Поэтому нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке, в международной логистике, (развивать – ред.) внутреннее производство. С какими-то отраслями работать индивидуально", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".Он назвал резкий рост цен в России в конце февраля-начале марта двойным шоком для розницы."С одной стороны, мы увидели сокращение импортных поставок ряда товаров, мы увидели перебои с комплектующими на отдельных российских производствах, то есть предложения чуть-чуть подсократилось. В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившиеся предложение (наряду – ред.) с резким ростом спроса, ростом ценовых котировок", - пояснил помощник президента РФ.По словам Орешкина, сейчас по ряду категорий ситуация с ценами уже начала потихонечку откатываться назад и этот процесс "будет усиливаться", потому что предложение будет постепенно восстанавливаться."Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения", - добавил он.Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, со 2 по 8 апреля – до 0,66%.По данным Росстата, в марте инфляция в России ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может оказаться в диапазоне от 17% до 20% (в 2021 году рост цен в России составил 8,4%).
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экономика, алексей кудрин, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, максим орешкин, цены
22:54 14.04.2022
 
Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен

Помощник президента Орешкин: увеличение предложения станет главным ответом на рост цен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой, считает помощник президента России Максим Орешкин.
"Главный ответ на цены - это увеличение предложения. Поэтому нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке, в международной логистике, (развивать – ред.) внутреннее производство. С какими-то отраслями работать индивидуально", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".
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"С одной стороны, мы увидели сокращение импортных поставок ряда товаров, мы увидели перебои с комплектующими на отдельных российских производствах, то есть предложения чуть-чуть подсократилось. В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившиеся предложение (наряду – ред.) с резким ростом спроса, ростом ценовых котировок", - пояснил помощник президента РФ.
По словам Орешкина, сейчас по ряду категорий ситуация с ценами уже начала потихонечку откатываться назад и этот процесс "будет усиливаться", потому что предложение будет постепенно восстанавливаться.
"Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения", - добавил он.
Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, со 2 по 8 апреля – до 0,66%.
По данным Росстата, в марте инфляция в России ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.
Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может оказаться в диапазоне от 17% до 20% (в 2021 году рост цен в России составил 8,4%).
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