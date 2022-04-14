https://ria.ru/20220414/tseny-1783626262.html

Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен

Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен - РИА Новости, 14.04.2022

Орешкин назвал увеличение предложения товаров главным ответом на рост цен

Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:54

2022-04-14T22:54

2022-04-14T22:54

экономика

алексей кудрин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

совет федерации рф

максим орешкин

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/05/1735785790_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_eee2cefba2e87f315acff46c57349af8.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Расширение предложения товаров на рынке должно стать главным ответом на рост цен, необходимо развивать внутреннее производство, решать проблемы с международной логистикой, считает помощник президента России Максим Орешкин."Главный ответ на цены - это увеличение предложения. Поэтому нужно расшивать проблемные места с точки зрения предложения товаров на внутреннем рынке, в международной логистике, (развивать – ред.) внутреннее производство. С какими-то отраслями работать индивидуально", - сказал Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1".Он назвал резкий рост цен в России в конце февраля-начале марта двойным шоком для розницы."С одной стороны, мы увидели сокращение импортных поставок ряда товаров, мы увидели перебои с комплектующими на отдельных российских производствах, то есть предложения чуть-чуть подсократилось. В то же самое время мы увидели рекордный уровень потребительского спроса. Рынок среагировал для того, чтобы уравновесить уменьшившиеся предложение (наряду – ред.) с резким ростом спроса, ростом ценовых котировок", - пояснил помощник президента РФ.По словам Орешкина, сейчас по ряду категорий ситуация с ценами уже начала потихонечку откатываться назад и этот процесс "будет усиливаться", потому что предложение будет постепенно восстанавливаться."Да, понятно, что рост инфляции бьет по доходам и покупательной способности населения. Социальные выплаты будут увеличиваться, тем самым поддерживая потребительскую способность наименее обеспеченных слоев населения", - добавил он.Резкий рост недельной динамики инфляции в России произошел за неделю с 26 февраля по 4 марта, когда она ускорилась до 2,22% с 0,45% на предыдущей. На неделе с 5 по 11 марта значение недельной инфляции составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляции замедлились до 1,16%; с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, со 2 по 8 апреля – до 0,66%.По данным Росстата, в марте инфляция в России ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее.Накануне глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации, заявил, что инфляция в РФ в 2022 году может оказаться в диапазоне от 17% до 20% (в 2021 году рост цен в России составил 8,4%).

https://ria.ru/20220413/tseny-1783312989.html

https://ria.ru/20220414/rubli-1783614972.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, алексей кудрин, федеральная служба государственной статистики (росстат), совет федерации рф, максим орешкин, цены