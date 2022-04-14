https://ria.ru/20220414/torgovlya-1783447333.html

В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем

В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем - РИА Новости, 14.04.2022

В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем

Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества могут довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T08:33

2022-04-14T08:33

2022-04-14T08:33

экономика

си цзиньпин

дмитрий песков

пекин

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg

ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества могут довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов раньше целевого 2024 года, говорится в сообщении генерального консульства РФ в городе Харбин.Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию показал рост на 25,9%, достигнув 16,4 миллиарда долларов, российский импорт в Китай увеличился на 31% до 21,7 миллиарда долларов."Следует отметить, что в первом квартале традиционно снижена деловая активность между нашими странами, по статистике, пик двустороннего товарооборота обычно приходится на вторую половину года", - говорится в сообщении дипмисии.Отмечается, что "целевой показатель двух стран – довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в условиях западных санкций и ускоренного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества это может случиться и раньше".По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html

https://ria.ru/20220414/yuan-1783441352.html

пекин

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, си цзиньпин, дмитрий песков, пекин, китай, россия