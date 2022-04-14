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В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем - РИА Новости, 14.04.2022
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В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем
В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем - РИА Новости, 14.04.2022
В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем
Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества могут довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T08:33
2022-04-14T08:33
экономика
си цзиньпин
дмитрий песков
пекин
китай
россия
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества могут довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов раньше целевого 2024 года, говорится в сообщении генерального консульства РФ в городе Харбин.Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию показал рост на 25,9%, достигнув 16,4 миллиарда долларов, российский импорт в Китай увеличился на 31% до 21,7 миллиарда долларов."Следует отметить, что в первом квартале традиционно снижена деловая активность между нашими странами, по статистике, пик двустороннего товарооборота обычно приходится на вторую половину года", - говорится в сообщении дипмисии.Отмечается, что "целевой показатель двух стран – довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в условиях западных санкций и ускоренного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества это может случиться и раньше".По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html
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экономика, си цзиньпин, дмитрий песков, пекин, китай, россия
08:33 14.04.2022
 
В российском консульстве оценили рост объемов торговли с Китаем

Россия и Китай могут поднять объем торговли до 200 миллиардов долларов до 2024 года

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Fotolia / Savvapanf Photo
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Россия и Китай в условиях западных санкций и ускоренного роста торгово-экономического сотрудничества могут довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов раньше целевого 2024 года, говорится в сообщении генерального консульства РФ в городе Харбин.
Согласно данным китайской таможни, товарооборот между Россией и Китаем по итогам первого квартала 2022 года вырос на 28,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,17 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию показал рост на 25,9%, достигнув 16,4 миллиарда долларов, российский импорт в Китай увеличился на 31% до 21,7 миллиарда долларов.
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"Следует отметить, что в первом квартале традиционно снижена деловая активность между нашими странами, по статистике, пик двустороннего товарооборота обычно приходится на вторую половину года", - говорится в сообщении дипмисии.
Отмечается, что "целевой показатель двух стран – довести взаимный объём торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году, в условиях западных санкций и ускоренного роста российско-китайского торгово-экономического сотрудничества это может случиться и раньше".
По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8% и составил рекордные 146,887 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его от 100 миллиардов в год до 200 миллиардов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году.
После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
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