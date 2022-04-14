https://ria.ru/20220414/testirovanie-1783556627.html
Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022
Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:18
2022-04-14T16:18
2022-04-14T16:34
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31… изложив его в следующей редакции: "2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.В настоящее время региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за 7 календарных дней.
https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:18 14.04.2022 (обновлено: 16:34 14.04.2022)
Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19
Роспотребнадзор предложил отменить норматив по охвату населения тестированием на COVID-19
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31… изложив его в следующей редакции: "2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.
В настоящее время региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за 7 календарных дней.