https://ria.ru/20220414/testirovanie-1783556627.html

Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022

Роспотребнадзор предложил отменить норматив по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:18

2022-04-14T16:18

2022-04-14T16:34

общество

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

омикрон-штамм коронавируса

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает отменить норматив по охвату тестированием на COVID-19, составлявший не менее 300 исследований на 100 тысяч населения среднесуточно в неделю, соответствующий проект ведомства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Внести изменение в подпункт 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31… изложив его в следующей редакции: "2.5. Обеспечить проведение лабораторных исследований для выявления возбудителя COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе.В настоящее время региональным властям рекомендовано проводить не менее 300 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения среднесуточно за 7 календарных дней.

https://ria.ru/20220414/koronavirus-1783520567.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)