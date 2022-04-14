12:02 14.04.2022 (обновлено: 12:30 14.04.2022)
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам
В Тернополе на западе Украины демонтировали самолет – памятник советским летчикам
© Фото : Тернопільська міська радаФлаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина
© Фото : Тернопільська міська рада
Флаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Памятник советским летчикам демонтирован в Тернополе, на его месте установят памятник героям Украины, сообщил мэр города Сергей Надал.
"В Тернополе демонтировали аварийный самолет на Восточном массиве. На этом месте будет памятник Героям Украины", - написал Надал в Facebook*.
Ранее в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
10 апреля, 20:24В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину