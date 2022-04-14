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В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам - РИА Новости, 14.04.2022
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В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам - РИА Новости, 14.04.2022
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам
Памятник советским летчикам демонтирован в Тернополе, на его месте установят памятник героям Украины, сообщил мэр города Сергей Надал. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:02
2022-04-14T12:30
в мире
тернополь
украина
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Памятник советским летчикам демонтирован в Тернополе, на его месте установят памятник героям Украины, сообщил мэр города Сергей Надал."В Тернополе демонтировали аварийный самолет на Восточном массиве. На этом месте будет памятник Героям Украины", - написал Надал в Facebook*.Ранее в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, тернополь, украина, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
12:02 14.04.2022 (обновлено: 12:30 14.04.2022)
 
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам

В Тернополе на западе Украины демонтировали самолет – памятник советским летчикам

© Фото : Тернопільська міська радаФлаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина
Флаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : Тернопільська міська рада
Флаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Памятник советским летчикам демонтирован в Тернополе, на его месте установят памятник героям Украины, сообщил мэр города Сергей Надал.
Тернополе демонтировали аварийный самолет на Восточном массиве. На этом месте будет памятник Героям Украины", - написал Надал в Facebook*.
Ранее в Мукачево в Закарпатской области демонтировали памятник советскому танку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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