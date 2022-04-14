https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html
Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО
Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО - РИА Новости, 14.04.2022
Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО
Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T03:36
2022-04-14T03:36
2022-04-14T10:32
новое оружие россии
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.Источник уточнил, что в каталог включат оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном."Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше – ред.), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины", - пояснил собеседник агентства.Российские Вооруженные силы в последние годы активно насыщаются беспилотными летательными аппаратами различных классов. В войска поставляются беспилотники малого класса типа "Орланов", "Тахионов" или "Элеронов", тактические "Форпосты", средневысотные "Иноходцы". Вскоре армия должна получить тяжелые аппараты типа "Иноходец-РУ", "Альтиус", реактивных "Охотников". Как отмечал в ноябре прошлого года президент Владимир Путин, число находящихся на вооружении российской армии беспилотников на тот момент превышало две тысячи единиц.Беспилотные комплексы активно применяются Россией в рамках специальной военной операции на Украине как для разведывательных задач, предполагающих вскрытие военных объектов Украины, так и для ударных – Минобороны неоднократно демонстрировало видео ударов БПЛА по украинской бронетехнике, складам, позициям войск.Как сообщал РИА Новости другой информированный источник, БПЛА задействованы в том числе в рамках разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, когда аппарат в режиме времени, близком к реальному, обнаруживает цель, передает ее координаты, а затем корректирует огонь артиллерии или удары авиации, обеспечивая ее эффективное поражение.
https://radiosputnik.ria.ru/20220330/bpla-1780813349.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220409/bpla-1782665389.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
03:36 14.04.2022 (обновлено: 10:32 14.04.2022)
Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО
Российские БПЛА получат цифровой каталог для автоматического распознавания техники НАТО
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские разведывательные и ударные беспилотники получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.
"Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт", - сказала собеседник агентства.
Источник уточнил, что в каталог включат оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.
"Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше – ред.), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины", - пояснил собеседник агентства.
Российские Вооруженные силы в последние годы активно насыщаются беспилотными летательными аппаратами различных классов. В войска поставляются беспилотники малого класса типа "Орланов", "Тахионов" или "Элеронов", тактические "Форпосты", средневысотные "Иноходцы". Вскоре армия должна получить тяжелые аппараты типа "Иноходец-РУ", "Альтиус", реактивных "Охотников". Как отмечал в ноябре прошлого года президент Владимир Путин
, число находящихся на вооружении российской армии беспилотников на тот момент превышало две тысячи единиц.
Беспилотные комплексы активно применяются Россией
в рамках специальной военной операции на Украине
как для разведывательных задач, предполагающих вскрытие военных объектов Украины, так и для ударных – Минобороны неоднократно демонстрировало видео ударов БПЛА по украинской бронетехнике, складам, позициям войск.
Как сообщал РИА Новости другой информированный источник, БПЛА задействованы в том числе в рамках разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, когда аппарат в режиме времени, близком к реальному, обнаруживает цель, передает ее координаты, а затем корректирует огонь артиллерии или удары авиации, обеспечивая ее эффективное поражение.