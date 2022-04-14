https://ria.ru/20220414/sovet-1783452690.html
Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе
Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе - РИА Новости, 14.04.2022
Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе
Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в Душанбе, министры обсудят в том числе ситуацию на Украине, заявил РИА Новости директор Первого департамента... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:26
2022-04-14T09:26
2022-04-14T10:12
в мире
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в Душанбе, министры обсудят в том числе ситуацию на Украине, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов."Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября", - сообщил Евдокимов РИА Новости.По его словам, повестка дня весеннего заседания будет насыщенной."Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию на Украине", - добавил Евдокимов.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:26 14.04.2022 (обновлено: 10:12 14.04.2022)
Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе
Совет глав МИД стран СНГ пройдет 13 мая в Душанбе, министры обсудят ситуацию на Украине
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Совет глав МИД стран СНГ запланирован на 13 мая в Душанбе, министры обсудят в том числе ситуацию на Украине, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
"Заседания совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ по традиции проводятся дважды в год. Ближайшая встреча запланирована в Душанбе
, предварительно 13 мая. Осенняя – в Нур-Султане 13 октября", - сообщил Евдокимов РИА Новости.
По его словам, повестка дня весеннего заседания будет насыщенной.
"Предполагается, что министры обменяются мнениями по широкому кругу вопросов взаимодействия в рамках содружества, обсудят актуальные международные и региональные темы, включая, разумеется, ситуацию на Украине", - добавил Евдокимов.