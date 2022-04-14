https://ria.ru/20220414/sotspodderzhka-1783567147.html

В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми

В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми - РИА Новости, 14.04.2022

В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми

Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет "бесшовной" и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:48

2022-04-14T16:48

2022-04-14T16:56

общество

россия

совет федерации рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ольга баталина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754938374_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_da3711aa7aca6df3d50333cb4caa039d.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет "бесшовной" и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии с поручением главы государства, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение выстроить в стране "бесшовную" (с едиными правилами всех возрастных категорий детей), одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка."Такая "бесшовная" система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет, от 3 до 17 лет", - сказала Баталина на совещании в Совете Федерации по теме расширения использования средств материнского капитала."Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования", - добавила она, уточнив, что система будет донастроена.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.

https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html

https://ria.ru/20220413/tsentry-1783278463.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина