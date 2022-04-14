https://ria.ru/20220414/sotspodderzhka-1783567147.html
В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми
В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми - РИА Новости, 14.04.2022
В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми
Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет "бесшовной" и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:48
2022-04-14T16:48
2022-04-14T16:56
общество
россия
совет федерации рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет "бесшовной" и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии с поручением главы государства, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.Она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным было дано поручение выстроить в стране "бесшовную" (с едиными правилами всех возрастных категорий детей), одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка."Такая "бесшовная" система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет, от 3 до 17 лет", - сказала Баталина на совещании в Совете Федерации по теме расширения использования средств материнского капитала."Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования", - добавила она, уточнив, что система будет донастроена.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.
https://ria.ru/20220414/matkapital-1783559577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина
16:48 14.04.2022 (обновлено: 16:56 14.04.2022)
В России с 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми
Замминистра труда Баталина: 1 мая заработает "бесшовная" система поддержки семей с детьми
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Система поддержки семей с детьми от 3 до 17 лет станет "бесшовной" и будет работать по единым правилам с 1 мая, а впоследствии будет донастроена в соответствии с поручением главы государства, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
Она напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным
было дано поручение выстроить в стране "бесшовную" (с едиными правилами всех возрастных категорий детей), одинаковую, адресную систему поддержки семей с детьми от момента беременности до совершеннолетия ребенка.
"Такая "бесшовная" система у нас сейчас выстроена, вот с 1 мая будет, от 3 до 17 лет", - сказала Баталина на совещании в Совете Федерации
по теме расширения использования средств материнского капитала.
"Обеспечили поддержкой детей от 0 до 3, да, на разных пока условиях, да, с разными требованиями, да, из разных источников финансирования", - добавила она, уточнив, что система будет донастроена.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в стране надо выстроить целостную систему поддержки семей с детьми, от рождения до окончания школы.