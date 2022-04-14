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Суд ужесточил приговор Любови Соболь - РИА Новости, 14.04.2022
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Суд ужесточил приговор Любови Соболь
Суд ужесточил приговор Любови Соболь - РИА Новости, 14.04.2022
Суд ужесточил приговор Любови Соболь
Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:59
2022-04-14T14:26
любовь соболь
происшествия
россия
москва
алексей навальный
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь полтора года ограничения свободы на полгода в колонии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия."Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", - огласила решение судья Юлия Окунева. Срок в полгода назначен в связи с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания. Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций 2021 года в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html
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любовь соболь, происшествия, россия, москва, алексей навальный
13:59 14.04.2022 (обновлено: 14:26 14.04.2022)
 
Суд ужесточил приговор Любови Соболь

Суд в Москве заменил Любови Соболь ограничение свободы шестью месяцами колонии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь полтора года ограничения свободы на полгода в колонии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия.
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"Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", - огласила решение судья Юлия Окунева. Срок в полгода назначен в связи с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания. Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.
Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.
Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций 2021 года в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
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