https://ria.ru/20220414/sobol-1783518270.html

Суд ужесточил приговор Любови Соболь

Суд ужесточил приговор Любови Соболь - РИА Новости, 14.04.2022

Суд ужесточил приговор Любови Соболь

Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:59

2022-04-14T13:59

2022-04-14T14:26

любовь соболь

происшествия

россия

москва

алексей навальный

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН России о замене бывшему юристу "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*, запрещенная в России экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь полтора года ограничения свободы на полгода в колонии, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Ей запретили выходить из дома по ночам, покидать Москву без уведомления и посещать массовые мероприятия."Суд нашел доводы инспекции обоснованными и постановил удовлетворить представление о замене ограничения свободы на отбытие в колонии общего режима сроком на 5 месяцев 26 дней", - огласила решение судья Юлия Окунева. Срок в полгода назначен в связи с тем, что два дня ограничения свободы засчитываются за день лишения свободы от неотбытой части наказания. Ранее суд уже заменил Соболь условные исправительные работы годом реальных по другому уголовному делу - о незаконном проникновении в жилище предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.Сейчас соратница Навального, вероятно, находится за границей. Как сообщал телеканал RT со ссылкой на источник, Соболь еще в прошлом августе улетела в Стамбул. На тот момент это не нарушало закон, поскольку приговор еще не вступил в силу.Приговор Соболь стал первым по делу, возбужденному после зимних несогласованных акций 2021 года в Москве. Как утверждает следствие, из-за призывов обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Большинство из них получили ограничение свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html

https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773601853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

любовь соболь, происшествия, россия, москва, алексей навальный